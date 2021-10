Nesta sexta, a Fórmula 1 iniciou os trabalhos do final de semana para o GP da Turquia. E na primeira sessão de treinos livres, em que o grid pôde comprovar a melhora na aderência da pista de Istambul em comparação à etapa de 2020, Lewis Hamilton se aproveitou do novo motor de combustão interna para terminar na liderança, tendo Max Verstappen em segundo, a quase 0s5 de distância.

Completaram a lista dos dez primeiros: Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly, Fernando Alonso e Sergio Pérez.

O final de semana começou cercado de expectativas em torno de dois tópicos. Primeiro, a aderência da pista em comparação a 2020 após um trabalho feito pela organização para reduzir o óleo que havia.

Segundo, sobre o quarto motor de Hamilton, se haveria a troca na Turquia ou não. Durante o TL1, a FIA confirmou a troca apenas do motor de combustão interna, um dos elementos que compõem a unidade de potência atual. Com isso, o heptacampeão leva uma punição de apenas dez posições.

Com as mudanças na pista, ninguém perdeu tempo e todo o grid já estava na pista com menos de cinco minutos após o início da regressiva de uma hora. Diferente do que normalmente vemos em um TL1, muitos pneus macios sendo usados já desde o início.

No rádio, os pilotos elogiavam o fato da pista ter bem mais aderência em comparação a 2020, quando alguns falaram que parecia como andar no gelo.

Nos primeiros 15 minutos de sessão, os pilotos se revezavam na ponta, com aqueles de pneus médios também entregando boas voltas. Com 45 ainda no cronômetro, a liderança pertencia à Lewis Hamilton, com 01min24s511, seguido de Ocon, Norris, Verstappen e Leclerc.

Outro importante destaque do início da manhã de Istambul foi a primeira aparição na pista da Red Bull com sua pintura branca como tributo à Honda, que sai da F1 no final da temporada 2021.

O novo motor de combustão interna parece ter feito efeito para Hamilton, que passou a voar com os pneus macios, baixando rapidamente seu tempo de volta. Na metade da sessão, o heptacampeão seguia na liderança com 01min24s250, tendo Ocon ainda em segundo, a 0s659, com Verstappen em terceiro a 0s805, Bottas em quarto a 1s117 e Alonso fechando os cinco primeiros a 1s133.

O holandês reclamou pelo rádio com seu engenheiro que estava sofrendo para encontrar a aderência com seus pneus.

Mas a 15 minutos do fim, ele já encontrava uma performance melhor. Enquanto Hamilton seguia na liderança com 01min24s178, o holandês subia para segundo, a 0s425, enquanto Leclerc era o terceiro,a 0s476, Bottas o quarto e Sainz completando os cinco primeiros.

Nos minutos finais, os pilotos fizeram breves saídas com simulações de corrida, acarretando em tempos mais altos, mas ainda com algumas mudanças na classificação.

Lewis Hamilton se manteve na ponta com 01min24s178, garantindo a liderança do primeiro treino livre para o GP da Turquia, tendo Max Verstappen em segundo, mas a 0s425 de distância, enquanto Charles Leclerc foi o terceiro, a 0s476.

Valtteri Bottas foi o quarto, a 0s664 e Carlos Sainz o quinto, a 0s682. Completam a lista dos dez primeiros: Esteban Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly, Fernando Alonso e Sergio Pérez.

O grid da Fórmula 1 volta à pista de Istambul nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Turquia. A sessão está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: acabando o TL2 tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, analisando o primeiro dia de atividades. Não perca!

