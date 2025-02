F1: Horner está confiante que Honda terá motor competitivo em 2026

Recentemente, a Honda admitiu que está enfrentando dificuldades com o desenvolvimento do motor de 2026 para a Red Bull, mas Christian Horner está confiante que o atual parceiro na Fórmula 1 entregará unidades de potência que sejam bem-sucedidas.

A partir de 2026, as unidades de potência da F1 passarão por uma grande transformação com sistemas elétricos mais potentes, a abolição do MGU-H e o uso de combustíveis totalmente sustentáveis. Essas mudanças são consideradas as maiores desde a introdução dos motores turbo-híbridos em 2014.

A Honda fez parceria com a Red Bull em 2019 após um ano com a Toro Rosso, que foi coroada com o Campeonato Mundial de 2021 de Max Verstappen. No entanto, a Honda anunciou sua retirada do esporte no final da temporada.

Um ano depois, a Honda continuou a fornecer suporte de motor, embora sem uma parceria aparente com a Red Bull.

A partir de 2026, a Honda iniciará um novo projeto em parceria com a Aston Martin, a Red Bull produzirá seu próprio motor e a Ford dará suporte como parceira técnica nesse processo.

Questionado sobre as alegações de que o projeto de motor da Honda para 2026 estava atrasado, Horner defendeu a fabricante japonesa:

"Esse é um grande desafio. Eles interromperam completamente o projeto e depois o reiniciaram", começou o chefe da equipe ao RacingNews365.

"Portanto, eles podem ter perdido algum tempo, mas a Honda é uma empresa muito capaz e tem grande força".

"Estou confiante de que até 2026 eles terão um motor competitivo".

BORTOLETO revela TESTE SURPRESA, veja depoimento; WOLFF DESILUDIDO com HAMILTON, Honda em APUROS e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!