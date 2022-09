F1: Red Bull: Singapura será um teste decisivo para os freios

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 retorna a Singapura no próximo fim de semana. A pista da cidade de Marina Bay apresenta vários obstáculos que os engenheiros tiveram que avaliar cuidadosamente durante a preparação para a 17ª rodada do campeonato mundial.

A categoria fez a sua última corrida no país asiático em 2019 devido ao efeito da COVID, então as equipes devem redescobrir as instalações onde correm à noite com monopostos que usam o efeito solo.

Para a Brembo, a pista de Singapura é relatada como a mais seletiva para o sistema de frenagem de todo o campeonato: o número mais impressionante é que os pilotos passarão quase um quarto do tempo da volta freando (22% contra 21% de Monte Carlo).

Entre os 15 pontos de travagem que caracterizam este circuito, 4 são particularmente exigentes e o ritmo acelerado (como evidenciado pela média de velocidade da volta perto dos 190 km/h) e a falta de espaço adequado para arrefecimento (a reta mais longa é apenas 832 metros) o tornam um dos mais difíceis devido ao desgaste do material de fricção (discos e pastilhas).

O desafio técnico entre Red Bull e Ferrari também se joga neste terreno específico, área em que a equipe austríaca dedicou muita energia durante a temporada, já que com a adoção de rodas de 18 polegadas, em vez das tradicionais 13 polegadas, a abordagem dentro do canto mudou completamente.

Graças aos aros maiores, os discos de carbono também cresceram em diâmetro, agora medindo um máximo de 328 mm na frente, 50 mm a mais que no ano passado. A FIA impôs que os orifícios de resfriamento devem ter um diâmetro de 3 mm, enquanto anteriormente não havia limites e os orifícios nas almofadas foram proibidos.

Se somarmos a tudo isso que as capas das rodas na parte externa das rodas passaram a ser obrigatórias para proibir a saída de ar quente e fluxos para fins aerodinâmicos, é fácil entender como o cenário em termos de freios mudou com o novo regulamento.

A abordagem da pesquisa aerodinâmica na curva mudou completamente: até o ano passado os técnicos tentavam transferir o calor dos freios para os pneus através do aquecimento da roda, agora os engenheiros trabalham na direção oposta, tentando isolar a temperatura do disco na esperança de encontrar um efeito aerodinâmico mínimo na cesta de carbono que envolve o sistema de freios.

Não deveria ter sido surpreendente, portanto, ver novas carenagens de disco aparecerem no RB18 que foram atualizadas ao longo da temporada tanto em termos de forma quanto no uso de materiais isolantes. A primeira fase foi tornar o sistema eficiente em detrimento do peso, na segunda fase houve uma busca por clareamento com a adoção de coberturas de compósito ao invés de titânio.

Além disso, a Red Bull também trabalhou em tratamentos químicos: a pinça dianteira Brembo também está disponível com um revestimento térmico reconhecível pela cor mais escura que favorece uma melhor dispersão do calor.

Sngapura, portanto, torna-se um banco de testes fundamental sobre a eficácia dos desenvolvimentos feitos em sistemas de frenagem: vamos nos preparar para descobrir mais inovações projetadas especificamente para esta pista tão seletiva.

