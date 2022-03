Carregar reprodutor de áudio

Com a Ferrari começando a temporada 2022 da Fórmula 1 com tudo graças a um equilibrado F1-75, Carlos Sainz se viu atrás comparação ao companheiro de equipe, Charles Leclerc, resultado em performances bem distintas no GP do Bahrein. Mas o espanhol afirmou que seus engenheiros possuem "teorias interessantes" sobre como ele pode alcançar o monegasco.

E com ele falando abertamente sobre remediar a situação o mais rápido possível, Sainz disse que trabalhou muito desde o Bahrein para entender o que Leclerc está fazendo diferente. O espanhol sugeriu que a chave está em um ajuste melhor do carro de sua parte e, por isso, seus engenheiros planejam alguns experimentos para os treinos desta sexta na Arábia Saudita.

"Eu estava próximo da luta pela pole no Bahrein e isso foi uma boa notícia para mim, porque com a falta de sensação que eu tinha com o carro, a falta de compreensão, foi uma boa notícia poder fazer voltas fortes que quase me deram a pole", disse.

"Mas o fato é que eu preciso trabalhar no ajuste. Preciso melhorar minha compreensão do carro. Fiz minhas análises com o pessoal e temos algumas teorias interessantes. Algumas coisas legais que vamos testar aqui".

"Não acho que será questão de uma corrida apenas, deve ser como no ano passado, passo a passo até chegarmos lá. E precisamos de mais amostras. Não sei se o Bahrein foi um ponto fora da curva, talvez aqui eu já esteja novamente onde esperava. Veremos, ainda está no começo".

Sainz disse que não há uma explicação simples para justificar não estar tão rápido quanto Leclerc, reconhecendo que talvez jamais entenda completamente.

"É muito específico e técnico para explicar. Há algumas coisas, como a sensação do carro, saber exatamente o que fazer em cada tipo de curva para extrair o máximo e tornar o carro mais próximo do que eu gosto para que eu fique mais confortável, assim como na segunda metade de 2021. Quero tentar chegar a isso o mais rápido possível".

"Eu insisto, é muito técnico. Tem coisas que nem eu entendo. Não vale entrar em detalhes, só testes, experimentar, e é isso que farei. E se, com o carro do Bahrein eu ainda fui segundo, quando eu tiver o carro do meu jeito, estou convencido de que coisas boas virão".

