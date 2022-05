Carregar reprodutor de áudio

Em uma decisão sem precedentes, a Ferrari não permitiu nenhum tipo de acesso dos fãs ao dia de filmagem feito nesta sexta-feira em Monza, com o objetivo de testar algumas das atualizações que serão introduzidas no F1-75 no GP da Espanha de Fórmula 1, levantando ainda mais dúvidas sobre as novidades para o carro.

O acesso à pista foi estritamente proibido para os tifosi, com barreiras colocadas nas estradas de acesso, e apenas uma imagem 'espiã' surgiu nas redes, mostrando o F1-75 fortemente protegido por barreiras, então os detalhes-chave do F1-75 não puderam ser vistos.

Oficialmente, Charles Leclerc comandou a ação nesta manhã, produzindo materiais em vídeo para a Ferrari do carro na pista e de imagens nos pits e paddock. Além do teste das atualizações, o time italiano precisava desse dia de filmagem para obter materiais do F1-75 sem a logo da Kaspersky, marca russa cujo patrocínio foi encerrado devido à invasão na Ucrânia.

Enquanto a realização de dias de filmagem não é nada novo, o nível de segurança em cima do teste de 100 quilômetros de duração, ou 17 voltas, aumentam as dúvidas sobre o que a equipe terá de novidades para Barcelona.

Monza track access for Ferrari's Filming Day

A Ferrari deve trazer para Barcelona o primeiro pacote de atualizações do ano, como forma de reverter a vantagem de aproximadamente dois décimos que a Red Bull tem no momento. A expectativa é que as mudanças reduzam o arrasto e o peso do carro, podendo incluir uma nova asa traseira de menor arrasto, além de modificações ao sidepod e assoalho.

A imagem que surgiu de Monza não revelou nenhuma parte nova óbvia, mas chama a atenção o fato do DRS estar com a cor prata, sugerindo que possa ser uma modificação em comparação à especificação regular, que é pintada de preto.

Há sugestões de que a Ferrari pode reduzir parte do peso do carro ao remover uma película transparente de sua pintura. Isso reduziria cerca de 700 gramas. A modificação impactaria apenas como o carro pode parecer em certas condições de luz, algo que a Ferrari também pode ter analisado em Monza.

