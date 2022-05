F1: Ferrari deve mudar de cor para reduzir peso no GP da Espanha

Carregar reprodutor de áudio

Quão diferente será a Ferrari F1-75 que competirá no próximo GP da Espanha de Fórmula 1 quando os italianos apresentarem seu primeiro grande pacote de atualizações técnicas?

O chefe da equipe, Mattia Binotto, está sempre relutante em mostrar avanços à imprensa quando se trata desse aspecto. No entanto, para a sexta etapa do calendário, descobrimos que eles terão grandes novidades quando perguntados se haveria mudanças facilmente visíveis.

Ele não revelou muito, apenas disse que colocariam uma asa traseira de alta carga, “um clássico quando você chega a Barcelona, ​​​​não sei a cor, estou pensando nisso”.

O que parecia uma brincadeira pode se tornar realidade. É possível que o time de Maranello mude o tipo de tinta em Montmeló e, com isso, aliviem o peso.

A mudança tem lógica, já que a equipe luta contra os 798 quilos que querem chegar, no limite mínimo, e depois de deixar o fundo de carbono descoberto, eles encontraram uma tinta que economiza cerca de 700 gramas na carenagem.

O time já tem a cor mais chamativa do paddock, mas você pode diminuir ainda mais o peso retirando a camada transparente que dá ao vermelho o brilho que todos apreciam.

Depois de ver monopostos que substituíram parte de sua carenagem por fibra de carbono preta em algumas áreas, como a Red Bull ou o caso mais óbvio da Williams , os italianos permanecem fiéis ao seu DNA, mas se permitiram ao luxo de uma pequena mudança de tom que é pouco visível, exceto em certas condições de iluminação.

A Ferrari, com isso, deve reduzir significativamente o peso do F1-75, e com o pacote que eles introduzirão em Barcelona, ​​conseguir pesar entre dois e três quilos a menos.

