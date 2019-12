Lewis Hamilton estará sem contrato após o término da próxima temporada, assim como o companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, o atual piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, e Max Verstappen, da Red Bull.

No evento de final de temporada da FIA, Hamilton disse que o mercado para 2021 já estava provocando intrigas, e que outro piloto presente na noite de sexta-feira estava procurando o chefe da Mercedes, Toto Wolff, sobre uma vaga.

Verstappen, ligado a uma mudança para a Mercedes em 2021 no início deste ano, estava no palco pouco antes de Hamilton falar.

O bicampeão da F1, Fernando Alonso, que deixou claro seu interesse em um possível retorno à F1 em 2021, também esteve presente como um dos campeões mundiais de endurance pela Toyota.

"É um momento interessante, porque há muitos pilotos que estão buscando vagas em todos os lugares", disse Hamilton.

"Estou falando sobre as ligações que Toto recebe de todos os pilotos, incluindo o que esteve aqui recentemente, pedindo um lugar.”

“Todo mundo está tentando deixar sua equipe para chegar onde estamos. O que é compreensível, porque todos querem ganhar, todos querem fazer parte de uma fórmula vencedora.”

“Mas não acho que seja estressante nesse momento. Sempre há um caminho claro de comunicação entre Toto e eu. Nunca houve segredos e isso não vai mudar.”

Juntamente com Verstappen e Alonso, os outros pilotos da coletiva de imprensa da FIA incluíam o campeão da Fórmula E, Jean-Eric Vergne, o campeão da Fórmula 2, Nyck de Vries, e o companheiro de Alonso na Toyota, Sebastien Buemi.

Hamilton disse antes que ficar na Mercedes, que o levou a cinco títulos em seis anos, é sua prioridade para 2021.

No entanto, ele reiterou que "não gastará muita energia" para tomar uma decisão, tendo admitido anteriormente que não estava ansioso por mais negociações de contratos.

"Adoro onde estou e amo as pessoas com quem trabalho", disse Hamilton. "Portanto, é realmente difícil se afastar de algo que você ama tanto quanto eu.”

“A equipe, a organização e até os chefes.”

"Estou com a Mercedes desde os 13 anos, então é realmente difícil me imaginar em outro lugar.”

"Acho que levamos tempo para construir isso, a força em profundidade, a consistência que temos. Não é algo que acontece da noite para o dia.”

"As outras equipes atualmente não têm os elementos que temos. E leva tempo para construir essas coisas.”

