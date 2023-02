Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Fórmula 1 vai começar, mas, no momento, é difícil dizer qual equipe irá largar na frente e assumir o topo da tabela logo 'de cara'. Se pegarmos o ano passado como base, a Red Bull tem vantagem, mas, de acordo com Felipe Massa, Max Verstappen é o verdadeiro diferencial.

Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o brasileiro ex-Ferrari destacou as principais fortalezas do bicampeão mundial e traçou um paralelo entre o holandês, Ayrton Senna e os heptacampeões Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

"Max é um fenômeno. Lúcido, concentrado, perfeito na pilotagem e capaz de sempre fazer sua voz ser ouvida dentro da equipe, que o segue. O melhor piloto com o melhor carro e a melhor equipe. Pode ser comparado a Schumacher, Hamilton ou Senna em seus momentos áureos. Ainda pode ganhar muitos títulos", disse o brasileiro, que hoje é piloto da Stock Car.

Em 2022, a Red Bull conquistou 17 vitórias, sendo 15 de Verstappen, além do holandês conquistar o título e fazer a equipe de Milton Keynes se sagrar campeã de construtores depois de oito anos de domínio da Mercedes.

Na contramão da glória taurina, Massa também avaliou o decepcionante ano da Mercedes em 2022 - temporada em que Lewis Hamilton 'passou em branco' pela primeira vez na carreira, com a equipe não ficando sem vitória somente porque George Russell venceu no Brasil. Massa destacou uma possível pressão em cima do multicampeão por ter sido superado pelo companheiro de equipe logo no primeiro ano da dupla.

"O que ele fez e talvez faça de novo não deve ser esquecido. Respeito. Ele está a apenas um título de se tornar o maior piloto da história, mas você precisa do carro certo, e no ano passado a Mercedes começou muito mal, mesmo tendo se recuperado no final. Além disso, Lewis sofreu na comparação com o companheiro de equipe, que fez uma temporada sensacional", avaliou Massa.

"Se sua idade avança e um jovem em seu primeiro ano na equipe te deixa para trás, a pressão aumenta. Mas espero que Lewis ainda possa mostrar seu valor e refutar aqueles que começam a duvidar dele".

