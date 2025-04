Entenda como Bortoleto está lidando com a "dura" realidade da F1

A menos que você esteja voando em um jato particular, não há voos diretos para o Bahrein a partir dos principais aeroportos do Japão. Gabriel Bortoleto, piloto de Fórmula 1 da Sauber, acrescentou ao que já era um itinerário complicado entre as rodadas de abertura da primeira rodada tripla de 2025 uma ida à fábrica na Suíça.

É uma visão reveladora de como o campeão da Fórmula 2 pretende evitar o buraco no qual vários de seus antecessores caíram.

Para cada Lewis Hamilton que teve uma passagem bem-sucedida das categorias de formação para um lugar de destaque, há vários Giorgio Pantanos (e muitos outros que ficaram no quase) que se juntaram ao meio de grid da F1 e caíram no anonimato. Os dois campeões anteriores da F2, Theo Pourchaire e o brasileiro Felipe Drugovich, ainda não fizeram nada além de testar um carro de F1.

Para Bortoleto, a transição foi particularmente abrupta: seu progresso nas duas últimas temporadas foi tão brilhante que, no final do ano passado, era um 'ou-vai-ou-racha' para conseguir uma vaga, o que explica sua saída do programa de jovens pilotos da McLaren, já que a equipe não tinha vagas.

Mas a Sauber é uma equipe que há muito tempo luta para alcançar a velocidade para escapar da parte de trás do grid.

Depois de vencer duas corridas e conquistar outros seis pódios na F2 no ano passado, Bortoleto conseguiu até agora uma corrida não terminada, um 14º e um 19º na F1, embora ter chegado ao Q2 duas vezes tenha sido positivo, já que a equipe suíça estava presa à última fila do grid na última temporada.

Na Austrália, ele superou seu companheiro de equipe e veterano da F1 Nico Hulkenberg, mas foi um dos seis pilotos a rodar nas condições de pista molhada.

Na China, ele superou Hulkenberg na quali da corrida sprint, mas foi atingido por Jack Doohan na última volta e, mesmo assim, terminou à frente de seu companheiro de equipe na corrida; mas em Suzuka, ele fez uma largada ruim que o levou a uma posição final humilde em uma corrida em que a ultrapassagem era quase impossível.

Ele assumiu a responsabilidade pela demora na largada, explicando que não foi "agressivo" o suficiente com a embreagem e que já havia aprendido com isso.

Dada a reputação de Hulkenberg de espremer o ritmo de uma volta de um carro, superá-lo mais de uma vez é impressionante. No entanto, para muitos pilotos novatos da F1 na posição de Bortoleto, a vida no fim do grid inevitavelmente os empurra para um desânimo que os deixa desmotivados, na qual permanecem presos.

Nico Hulkenberg, Kick Sauber, Gabriel Bortoleto, Kick Sauber Foto de: Sauber

"É muito difícil, para ser sincero", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com sobre como estava fazendo esse ajuste. "É difícil porque venho de dois anos muito bons em minha vida, quando ganhei a F3 e a F2".

"Mas, ao mesmo tempo, tenho muito claro [em mente] o projeto que tenho pela frente. Não vim para a F1 achando que estaria imediatamente lutando por vitórias em corridas ou pódios. Não estou aqui para ser o último, não estou aqui para ser o P10. Estou aqui para tentar vencer, como todo mundo".

"Mas, em minha mente, também preciso aceitar a posição em que estamos agora. Porque, assim que você começa a entrar nesse ciclo de ser muito duro consigo mesmo ou ficar chateado por não conseguir fazer isso, acho que seu desempenho começa a ficar cada vez pior". "Você só precisa extrair tudo o que tem do que tem agora."

Bortoleto está bem assessorado por uma agência que inclui Fernando Alonso no quadro de sócios. Ele sabe que simplesmente marcar passo até que o investimento da Audi na Sauber produza uma milagrosa reviravolta competitiva não é uma opção realista.

O projeto já está falhando e atrasado, e a Audi tentou uma reinicialização ao demitir a administração anterior e instalar o ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, como diretor de operações e diretor técnico, e o ex-diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, como chefe de equipe.

Gabriel Bortoleto, Sauber, Mattia Binotto, Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Vozes no paddock dizem que Binotto percebeu rapidamente que havia muito mais coisas a serem consertadas do que o esperado, por isso ele se instalou na fábrica e Wheatley foi direto para sua nova função nas pistas no último fim de semana.

Para Bortoleto, a prioridade é assumir o controle de todos os aspectos do desempenho do carro que estão sob sua influência: não é necessário fazer milagres, apenas maximizar o potencial do carro em qualquer fim de semana de corrida e ser uma influência positiva no desenvolvimento entre as corridas. Daí seu desvio para Hinwil e vice-versa.

"Tenho um grande problema", disse. "Quando não durmo, penso muito. Por isso, dormi muito no primeiro voo. Depois, no segundo voo, passei umas três ou quatro horas acordado. Eu estava olhando pela janela do avião e pensando: 'Posso ir para casa agora e apenas relaxar ou posso fazer algo útil e voltar para a equipe'. Então, quando aterrissei, Mattia [Binotto] me chamou para conversar. Ele não estava no Japão, então queria saber como foi o fim de semana e discutir alguns assuntos".

"E eu perguntei a ele se achava positivo voltar à fábrica para conversar com a equipe. E ele disse: 'Com certeza, é muito bom, e ficaremos muito felizes se você estiver aqui'. Então, foi muito positivo, porque consegui ir a vários departamentos, conversar com muitas pessoas, analisar um pouco nossas três primeiras rodadas da temporada. Acho que foi a melhor decisão a ser tomada".

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A própria equipe permaneceu na estrada; as pessoas com quem Bortoleto tinha conversado eram todas da fábrica. Ele descreveu uma visita ao departamento de aerodinâmica e uma "boa olhada nos dados para entender o que está funcionando e o que não está funcionando no carro".

Embora eles já tenham tido acesso a todos os dados necessários, o contato pessoal ainda tem mais poder do que e-mails ou chamadas de vídeo.

"Obviamente, já tínhamos esses dados", disse Bortoleto, "mas o que eles continuam dizendo é que o motirista é o melhor sensor que o carro tem. Tenho muito claro o projeto que tenho pela frente e é isso que me motiva muito".

