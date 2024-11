Felipe Drugovich, na quinta-feira de atendimento à imprensa do GP de São Paulo da Fórmula 1, revelou que chegou a conversar com a Sauber por uma possível vaga na equipe suíça em 2025, mas que muitos pilotos estão no radar do chefe de equipe, Mattia Binotto. O piloto reserva da Aston Martin também comentou sobre a possibilidade de assumir o lugar de Fernando Alonso, que está com problemas de saúde, na corrida em solo brasileiro.



Drugovich afirmou que o espanhol quer estar na corrida em Interlagos, mas que a situação ainda é uma incógnita. O paranaense também contou à mídia como está se sentindo em relação a essa possível chance no assento do monoposto.

"Olha, normalmente eu sou um cara muito calmo, mas isso deixa um pouco ansioso, sim", confessa. "Não é uma coisa que é normal pra mim. Mas, de qualquer forma, a gente é preparado pra isso. Tento me preparar o máximo possível".

"Então, eu sei que é uma coisa muito delicada no momento. Mas acho que, independente disso, tudo que eu tenho feito pra me preparar pra essa corrida é igual às outras também. Me mantendo pronto, seja tecnicamente e mentalmente também".

O piloto brasileiro também comentou sobre a possibilidade de se manter na equipe de Silverstone para as próximas temporadas, mas com um possível 'intercâmbio' com outras categorias do automobilismo, como a Indy, cujo Drugo fez testes em 2024, ou a Fórmula E, mas com foco no "sonho da F1".

"Isso depende muito do que eu vou fazer também ano que vem [2025]. Eu quero dizer se eu vou fazer outra categoria ou não junto [da equipe]".

"Mas eu acho que o principal é primeiro decidir o que eu vou fazer no campeonato inteiro. Isso vai influenciar muito a minha situação aqui dentro também. Eu acho que seria legal continuar com a equipe ano que vem, manter o pé dentro da F1 é sempre bom".

"Até porque eu acho que não me considero ainda velho para estar na F1. Mas eu acho que também é importante eu começar, se caso não pegue [a vaga] na Fórmula 1, continuar procurando algum campeonato principal. Eu acho que isso seria importante".

Já sobre possíveis negociações com outras equipes do grid, respondeu que teve conversas com Williams e até Red Bull, mas que não passaram das fases iniciais. No entanto, o piloto brasileiro afirmou que também falou com a Sauber, mas que ele e a "torcida do Flamengo", expressão usada para denominar uma grande quantidade de pessoas, estão de olho na última vaga da F1 para 2025.

"O ano inteiro tive conversas com a Sauber, sim. Não sei se vai rolar ou não, acho que tem muitos pilotos, que nem eu falo, acho que sempre tem eu mais a torcida do Flamengo inteira falando com o [Mattia] Binotto".

"Então acho que não tem muito o que pensar agora. Logicamente se for escolhido, bom, mas não é o meu foco principal", conclui.

