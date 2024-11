Nesta quinta-feira, dia de mídia do GP de São Paulo, o piloto Valtteri Bottas, da Sauber, concedeu entrevista exclusiva ao Motorsport.com e falou sobre seu futuro na Fórmula 1, tendo o brasileiro Gabriel Bortoleto como concorrente à vaga na equipe em 2025. O finlandês falou ainda da reserva na Mercedes.

"No momento, há muitos nomes ao redor [da vaga da Sauber], incluindo Bortoleto. E, sim, é sempre difícil saber o que é verdade e o que está acontecendo nos bastidores, qual é a situação real. Mas eu acho que ele tem uma chance no esporte, com certeza", afirmou o veterano de 35 anos.

"Se não como titular, então como reserva", emendou Valtteri sobre Gabriel -- o jovem brasileiro é júnior da McLaren, foi campeão da F3 em 2023 e lidera a F2 em 2024, sendo apontado como reserva do time inglês de Woking caso não consiga um arranjo que permita a titularidade na Sauber, equipe da Suíça.

"Mas, sim, é tudo que eu posso dizer no momento", destacou o finlandês, que confirmou que sua permanência na escuderia de Hinwil está 100% nas mãos da equipe, já que os termos do contrato de renovação já estão alinhados há semanas. "Estou esperando -- não há mais o que eu possa fazer", disse.

"A bola está com eles (Sauber) para a tomada de decisão, não está nas minhas mãos". Questionado sobre se de fato os termos do contrato estão plenamente acordados há semanas, como especulado no noticiário da F1 há tempos, Bottas respondeu: "Todos os termos estão acordados já faz um bom tempo".

"Essa é a situação e estou apenas esperando o sinal verde", ressaltou o ex-piloto da Mercedes, que recentemente foi vinculado a um possível retorno às Flechas de Prata como reserva caso não siga como titular da Sauber em 2025. O finlandês esclareceu a própria resposta à reportagem da F1 há alguns dias.

"A pergunta foi: 'Você consideraria essa vaga?'. Respondi que consideraria tudo como uma opção, então tiraram isso das entrelinhas, mas sempre mantive boas relações e estou sempre aberto a avaliar alternativas, mas, claro, o foco principal é nesse ano", explicou ele, que também falou sobre Toto Wolff.

O chefe e CEO das Flechas de Prata, que comandou Bottas no time anglo-germânico entre 2017 e 2021, é um dos integrantes do staff de managers de Valtteri. "Sim, relação muito boa, sempre estivemos 'em bons termos' e sempre nos mantivemos em contato", seguiu o finlandês.

Questionado sobre se uma eventual tentativa da Mercedes de vencer as 24 Horas de Le Mans no futuro breve poderia ser tentadora para um retorno à marca da Alemanha, Valtteri indicou que consideraria esse fator, sim, mas que está "totalmente focado" na F1.

