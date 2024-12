Duas séries com a mesma premissa, mas tons diferentes, estão em desenvolvimento. Ambas tem como ponto em comum retratarem mulheres chefes de equipe da Fórmula 1 como protagonistas e parecem inspiradas com uma história real.

A primeira série dramática de TV sancionada pela F1 está em desenvolvimento, e parece muito com outro projeto não sancionado em andamento em um estúdio rival. A atriz Felicity Jones atuará na série, além de estar envolvida com a produção executiva do drama, com produção da Amazon MGM Studios, informa a Variety.

Assim como o filme "F1", de Brad Pitt e Jerry Bruckheimer, com o título criativo, a série em desenvolvimento se chama "One". A premissa do programa tem uma estranha semelhança com a série comédia do Hulu, também em desenvolvimento, produzida por Daniel Ricciardo, que tem seu episódio piloto em teste.

A série de Jones, que ainda não tem uma encomenda oficial confirmada, se concentrará em uma "equipe de corrida familiar falida, liderada pela personagem de Jones, que enfrenta personalidades ferozes, rivais em constante mudança e apostas multimilionárias", segundo a Variety.

A série de comédia de Ricciardo, "Downforce", é centrada em uma herdeira de uma dinastia de corridas depois que ela é empurrada de volta para os negócios da família e forçada a fazer escolhas difíceis sobre o legado e o sucesso da equipe.

Ambas as séries parecem se inspirar na história da ex-chefe de equipe da Williams, Claire Williams. A filha de Sir Frank Williams dirigiu a equipe de 2013 a 2020, quando foi forçada a colocar o negócio da família à venda e renunciou ao seu papel no pit wall.

Claire Williams foi uma das duas únicas chefes de equipe na história do esporte (Monisha Kaltenborn comandou a Sauber de 2012 a 2017), e não há nenhuma mulher que pareça ser a sucessora imediata de qualquer um dos atuais diretores de equipe no grid.

A série "One" de Jones foi anunciada pela primeira vez em 2023, mas o desenvolvimento aparentemente parou durante a greve dos roteiristas. Na época, Jones disse ao Deadline, "É uma honra fazer parte dessa parceria única e empolgante com a Fórmula 1".

"O mundo de altos riscos da F1 oferece continuamente um drama de tirar o fôlego e ter a oportunidade de criar um programa baseado nesse mundo é uma perspectiva emocionante".

Ansiosa para aproveitar a popularidade de "Drive to Survive", a F1 contratou Isabelle Stewart, ex-executiva da Universal e da Studiocanal, para assumir uma função recém-criada como chefe de conteúdo original da F1 em 2022. "One" - assim como "F1" de Pitt - nasceram de sua função.

Coincidentemente, o programa de Daniel Ricciardo no Hulu também foi anunciado em 2022. Sua série com episódios de meia hora, intitulada "Downforce", foi apresentada como "Entourage" ambientada no paddock da F1. Alec Berg e Adam Countee, a dupla por trás de "Silicon Valley" da HBO, estão escrevendo a série.

