F1: Eddie Jordan revela melhora em tratamento de câncer agressivo

O polêmico ex-chefe de equipe de Fórmula 1, Eddie Jordan, fez atualizações sobre o seu estado de saúde depois de revelar o diagnóstico de um câncer agressivo no ano passado.

No podcast Formula for Sucess, Jordan disse que está fazendo tratamento de quimioterapia para a doença na Cidade do Cabo, na África do Sul.

"Estou no meio de um ciclo de quimioterapia no momento. Calhou de ser hoje, quando estamos fazendo essa gravação em boa forma".

"Devo dizer que, meninos e meninas, não tenham medo. Vão e façam o teste. Vou deixar isso de lado. Não quero ser um disco de gramofone dando voltas e mais voltas".

"A realidade é que há uma grande chance de sobrevivência. Há uma oportunidade inacreditável de bons cuidados médicos em todo o mundo agora".

Eddie disse que o tratamento está surtindo efeito e que tem gostado da estadia na cidade sul-africana: "Parece que a quimioterapia está funcionando bem. A Cidade do Cabo tem sido brilhante. Já fiz quatro quimioterapias até agora".

"Outro plano para - então você nunca sabe se não desapareceu completamente. Talvez seja necessário fazer mais uma ou duas".

"Você não gostaria que seu melhor amigo fizesse quimioterapia porque não é muito desejável, mas, ao mesmo tempo, a perspectiva e o futuro são ótimos. Deus abençoe os profissionais da área médica".

O ex-chefe de equipe também revelou que Adrian Newey, renomado designer que está de ida para Aston Martin e que é agenciado por Eddie, está aproveitando o tempo de licença obrigatória e está na África do Sul com Eddie.

"Suas pequenas férias, sua pequena licença de jardinagem estão chegando ao fim rapidamente", acrescentou. "Ele está aqui na Cidade do Cabo comigo. Vamos tomar café da manhã amanhã antes de ele voar [para começar com a Aston Martin]. Ele passa muito tempo aqui. Amanda [esposa de Newey] é sul-africana".

"Eles têm algumas casas e aproveitam seu tempo aqui. Às vezes, eles mandam seus cachorros para cá", conclui.

