A intensa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória foi certamente o maior destaque do GP do Bahrein, que abriu a temporada 2021 da Fórmula 1 no último domingo (29). E enquanto os fãs curtiam uma boa ação na pista, para o heptacampeão, as voltas finais da prova foram "horríveis", com ele temendo que não haveria modo de segurar a Red Bull.

O terceiro e último stint de Hamilton foi 11 voltas maior que o de Verstappen, com a Mercedes optando por uma estratégia agressiva para bater o pole.

A tática funcionou, mas Verstappen começou a baixar rapidamente a diferença de Hamilton nas voltas finais, ultrapassando o heptacampeão em uma manobra controversa na curva quatro, colocando o carro para fora da pista a três giros do fim.

Imediatamente, a Red Bull instruiu Verstappen a devolver a posição, para evitar punições e, apesar de ter se aproximado novamente de Hamilton, não conseguiu voltar novamente à ponta, com o britânico abrindo 2021 com sua 96ª vitória.

Quando perguntado na coletiva pós-corrida sobre a sensação das voltas finais no cockpit, Hamiltion brincou: "Foi horrível!".

"Não foi bom. Eu estava sofrendo no fim com a traseira do meu carro, os pneus traseiros já estavam no fim. Acho que eles eram oito voltas mais velhos que os de Max. Então eu sabia que ele me alcançaria no fim e que 'seria quase impossível segurá-lo', o que de fato aconteceu, na curva 4".

"Então, depois disso, eu consegui segurar ele, mantive ele no meu vácuo. Bem, ele estava atrás de mim, preso no vácuo e foi difícil para ele se aproximar, só em alguns lugares. E isso me deu uma certa vantagem. Não é uma pista fácil".

Apesar da pressão, Hamilton disse que "amou cada minuto" de sua batalha com Verstappen.

"Amei cada minuto do fim de semana. Sabendo como equipe que estávamos atrás na performance, a Red Bull fez um ótimo trabalho até aqui. E, para nós, sair com esse resultado sabendo que não éramos os mais rápidos, é ótimo".

Hamilton também revelou que não sabia se conseguiria segurar a vitória até a última das 56 voltas.

"Bono [seu engenheiro] ficava me dizendo quantas voltas faltavam. 'Três voltas! Duas voltas!'. E eu respondi: 'Bono, eu sei contar! Deixa comigo!'. Ele estava nervoso, mas agradeço a Bono pela sua paciência comigo. Acho que foi na última volta, quando cheguei na curva quatro que eu achei que estava bem".

"Mas aí saí de traseira na curva 10, fiquei nervoso na 11 e um rápido problema na 13, que não foi fácil. Eu pensava que ele ia me alcançar. Mas acho que ele passou pelo mesmo".

