Antes do início da temporada de 2024 da Fórmula 1, a Red Bull Racing foi agitada por causa de uma investigação interna sobre o chefe da equipe, Christian Horner, por um suposto comportamento inapropriado com uma funcionária.

Isso causou desentendimentos entre o chefe da equipe e Jos Verstappen, mas no final Horner foi inocentado e permaneceu com a equipe. Na época, houve muitas vozes pedindo sua saída, mas, segundo o dirigente, ele “nunca pensou nisso”, em entrevista ao PlanetF1.

Horner teve outras preocupações durante 2024, além da investigação, já que o projetista Adrian Newey e o diretor esportivo Jonathan Wheatley, entre outros, anunciaram suas saídas. Newey foi para a Aston Martin, enquanto Wheatley se juntará à Sauber/Audi como chefe da equipe.

Além disso, os resultados do RB20 foram decepcionantes à medida que a temporada avançava, fazendo com que a Red Bull caísse do primeiro para o terceiro lugar no campeonato de construtores. No entanto, Max Verstappen conseguiu garantir novamente o seu título, apesar da crescente concorrência.

“Foi um ano em que vencemos nove corridas, conquistamos a pole position nove vezes, alcançamos quatro vitórias de sprint e garantimos o campeonato de pilotos faltando duas corridas para o fim”, refletiu Horner sobre 2024.

“É uma prova de como Max correu este ano, mas também para a equipe, que nunca desistiu e manteve o foco no desempenho na pista. O que estava acontecendo na pista, é claro que também houve algumas mudanças na equipe, mas estamos nos preparando para o futuro e acho que a competição sempre foi minha paixão todos os dias. Tudo depende de quando as luzes se apagam."

A Red Bull obviamente espera dar mais um passo à frente este ano e conta com Verstappen e seu novo companheiro de equipe, Liam Lawson, para isso. Assim, a seleção austríaca também terá em conta as lições de 2024.

“Neste negócio você está sempre aprendendo”, argumentou Horner. "Você nunca desiste e ignora o barulho que seus concorrentes podem fazer e apenas se concentra em si mesmo. A lição mais importante é que temos uma força e profundidade incríveis nesta equipe. Temos um grupo de pessoas muito apaixonado e dedicado que permaneceu unido e funcionou em bons e maus momentos”, completou.

