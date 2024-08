F1: McLaren deve 'lucrar' com desenvolvimento aerodinâmico

A McLaren está pronta para 'lucrar' com os testes aerodinâmicos na após a primeira parte da temporada de Fórmula 1. Isso acontecerá porque a equipe trouxe poucas atualizações para o MCL38 nas 14 corridas que já aconteceram.

Os regulamentos de testes aerodinâmicos na F1 restringem quanto tempo de túnel de vento e recursos de dinâmica de fluidos computacional podem ser usados, com cada equipe recebendo um limite diferente.

Os limites são definidos dependendo da posição da equipe no campeonato de construtores em 2023 e as informações são usadas para o primeiro semestre do ano e, em seguida, alterados para se adequar às colocações de 2024 após 30 de junho.

Em Miami, a McLaren aplicou uma atualização que se mostrou bastante positiva - garantindo a primeira vitória de Lando Norris na categoria. Porém, desde então, introduziu apenas configurações pontuais de circuitos e pequenas atualizações nas etapas seguintes.

A decisão sugere que a equipe de Woking segurou o ritmo de seus desenvolvimentos para poder introduzi-los após a pausa de agosto, o que lhe dá vantagem sobre as outras equipes que trouxeram mais atualizações.

Como grande parte dos outros competidores aplicaram suas atualizações na primeira parte da temporada, isso faz com que a McLaren tenha mais tempo para finalizar seu cronograma de 2024, além de lhe dar mais espaço para investir em 2025.

Além das asas traseiras de maior downforce que a equipe desenvolveu para Imola e Mônaco, e as asas de menor downforce para Silverstone e Spa, a única atualização de longo prazo detalhada depois de Miami foi uma nova asa dianteira.

"Efetivamente, a Red Bull levou mais desenvolvimentos para a pista até agora, em termos de peças físicas entregues, quando você olha para o envio, do que fizemos", explicou Andrea Stella, chefe da equipe. "Mas definitivamente, posso falar pela McLaren. Parece que agora estamos em condições de lucrar com parte desse desenvolvimento que acumulamos no solo".

"Eu esperava que na segunda parte da temporada tivéssemos algumas peças novas em vários momentos".

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ocupando a terceira colocação até o GP da Áustria, data limite antes da mudança do ATR, a McLaren recebeu 256 corridas em túnel de vento para usar em cada um dos períodos de testes aerodinâmicos (ATP) de dois meses, 64 horas de velocidade no túnel de vento acima de 15 m/s, 320 horas de ocupação do túnel de vento e 1.600 novas geometrias para usar em simulações de CFD.

Em comparação com 2023, isso é uma redução para a McLaren, que ocupava o quarto lugar à época. A Red Bull, por exemplo, que segue na liderança, tem 224 corridas em túnel de vento, 56 horas em velocidades de mais de 15 m/s, 280 horas de ocupação em túnel de vento e 1.400 novas geometrias por ATP.

Stella concordou que a McLaren não foi particularmente produtiva com seu plano de atualização na parte inicial da temporada, observando que foi uma "surpresa" que a equipe tenha conseguido manter sua competitividade.

"De certa forma, estou surpreso por termos sido tão competitivos, considerando que, de Miami em diante, não trouxemos muitas peças novas para as pistas".

"Então, significa que obviamente a atualização de Miami foi grande. Há algumas atualizações que virão na segunda parte da temporada, sim".

Dedicar tempo às atualizações garante que a McLaren possa, teoricamente, ter mais tempo ao desenvolvimento interno, talvez limitando quaisquer efeitos degradantes associados às novas atualizações, como os que a Aston Martin e RB enfrentam nesta temporada.

