F1: Entenda a regra que deu a pole para Russell no GP do Canadá

A classificação para o GP do Canadá de Fórmula 1 produziu um momento histórico quando George Russell e Max Verstappen marcaram exatamente o mesmo tempo no Q3, um 1:12.000 que os deixou empatados, mas deu a pole ao inglês da Mercedes.

O que acontece quando dois pilotos de F1 marcam o mesmo tempo de classificação?

O quarto parágrafo do artigo 39.4 do Regulamento Esportivo de F1 da FIA, ou seja, (iv), afirma que: "Se dois ou mais pilotos marcarem tempos idênticos durante o Q1, Q2 ou Q3 ou SQ1, SQ2 ou SQ3, a prioridade será dada ao piloto que marcar o tempo idêntico primeiro.

No Canadá, Russell fez o tempo mais rápido e Verstappen empatou. Na verdade, o inglês teve outra chance, mas não conseguiu melhorar, deixando aquela curiosa imagem de dois tempos exatamente iguais, na casa dos milésimos de segundo.

Uma ideia às vezes apresentada por trás dessa regra é que, em geral, um circuito melhora com o tempo: a passagem dos carros tende a "emborrachar" o asfalto, ou seja, a depositar cada vez mais borracha na pista, dando-lhe mais aderência e, portanto, mais ritmo.

Por isso, a decisão de colocar o piloto que marcou esse tempo primeiro na frente parece refletir a ideia de que era potencialmente mais difícil para ele marcar esse tempo do que para o piloto que começou mais tarde.

Seja qual for o motivo da escolha, há apenas um primeiro lugar no grid e, portanto, é necessário separar os pilotos que marcaram o mesmo tempo.

Já aconteceu antes de dois pilotos de F1 empatarem em seu tempo de classificação?

Sim, de fato, uma vez houve até mesmo um empate entre três pilotos. Michael Schumacher, Jacques Villeneuve e Heinz-Harald Frentzen marcaram exatamente o mesmo tempo na classificação para o GP da Europa que decidiu tudo na temporada de 1997, 1:21.072.

A pole position ficou com Villeneuve, que foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, e no dia seguinte ele venceria o Campeonato Mundial após a polêmica com Schumacher.

Essa era uma época em que a classificação da F1 era muito diferente, com um formato de sessão de uma hora, então Villeneuve marcou seu tempo quinze minutos antes de Schumacher, e Frentzen ainda mais tarde que o alemão. Como esses tempos eram de tecnologia inferior à atual, os jornalistas e os fãs desconfiavam dos cronometristas, mas não havia outra opção a não ser confiar neles.

Dois pilotos de F1 já empataram em uma corrida?

Não, nunca aconteceu de dois pilotos chegarem à linha de chegada de uma corrida de F1 empatados. A menor diferença no final de uma corrida foi no GP dos Estados Unidos de 2002, quando a Ferrari conseguiu uma dobradinha e Rubens Barrichello recebeu a bandeira quadriculada apenas 0,011s à frente de seu companheiro de equipe Schumacher.

