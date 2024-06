A vida de Max Verstappen não está sendo fácil neste fim de semana do GP do Canadá de Fórmula 1, o tricampeão mundial teve problema no carro e eles refletiram até o sábado de classificação. O holandês teceu críticas à Red Bull alegando que as coisas "não estão indo bem há algum tempo" e que a o ocorrência de sexta-feira "não deveria ter acontecido".

Na visão de Verstappen, a segunda colocação em uma pista que, no papel, não é adequada para Red Bull, ainda é uma boa posição de largada, mas a mensagem para além da satisfação foi muito clara: a execução não tem sido perfeita na equipe nas últimas etapas.

"Foi uma boa sessão de classificação, mas, do nosso lado, o fim de semana inteiro está um pouco complicado novamente. Tivemos muitos problemas de novo. A Mercedes parece realmente rápida neste fim de semana, então um segundo lugar ainda é muito bom para mim. Se você olhar para os tempos de volta, é exatamente o mesmo tempo, mas no Q2 eles foram três décimos mais rápidos. Por causa disso, acho que a Mercedes poderia ter feito muito mais".

Questionado sobre os problemas, o tricampeão mundial continuou dando sua visão do atual momento: "Às vezes você tem um período em que as coisas não estão indo bem por um tempo. Então, todos os pequenos problemas aparecem. Temos que tentar garantir que essas coisas não aconteçam. Todo mundo sabe disso e é claro que todos tentam evitar essas coisas, mas no momento as coisas não estão indo bem por um tempo."

Por fim, Verstappen não escondeu que nesta temporada a equipe está apresentando pequenos inconvenientes que antes não aconteciam.

"No momento, a disputa está realmente muito acirrada, mas está um pouco mais difícil para nós. Você viu isso no Q1 também com Checo. De certa forma, é difícil fazer com que nosso carro se sinta bem. Parece que tudo é um pouco mais fácil em outras equipes", Verstappen concluiu.

