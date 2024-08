Andrea Kimi Antonelli deve receber seu teste público com a Mercedes no primeiro treino livre do GP da Itália, segundo apuração do Motorsport.com. A participação no TL1 tem como provável objetivo acelerar os preparativos para uma possível promoção à equipe de Fórmula 1 a partir de 2025.

O italiano, que completa 18 anos no domingo (25), é fortemente cotado como substituto de Lewis Hamilton, que vai para a Ferrari, na Mercedes a partir de 2025. Ele realizou uma série de testes privados nos carros de F1 W13 e W14 este ano.



De acordo com o Motorsport.com Italia, a Mercedes deve dar a Antonelli seu primeiro teste público de F1 em Monza, em uma de suas sessões obrigatórias de FP1 para pilotos novatos, onde a equipe também deve finalizar seu acordo para promover seu piloto júnior para a formação de 2025, ao lado de George Russell.



Espera-se que Antonelli assuma o carro de F1 W15 de Hamilton para a sessão, a fim de ser projetado por Peter Bonnington, que recentemente se familiarizou com o jovem durante o teste de pneus da Pirelli imediatamente após o GP da Bélgica.



Bonnington foi recentemente promovido a chefe de engenharia de corrida da Mercedes, uma função que se encaixará com os deveres de engenharia de corrida e que o manterá na equipe em 2025.



Vários membros da equipe de engenharia da Mercedes, incluindo Bonnington, permaneceram em Spa-Francorchamps para acompanhar o progresso de Antonelli no teste.



Antonelli já vem cumprindo funções de piloto de simulador na Mercedes, juntamente com seu programa de testes privados, enquanto sua apresentação no FP1 será sua primeira aparição pública na F1 para a Mercedes.



A Mercedes ainda não anunciou formalmente seus planos para pilotos novatos no FP1 para este ano e, depois de Monza, há apenas dois eventos, México e Abu Dhabi, que não são pistas de rua ou são realizados com corridas sprint.



Em uma entrevista exclusiva com a Motorsport.com durante as férias de verão da F1, Antonelli disse que não tinha nada garantido na Mercedes, mas também não tinha medo de ser julgado nos holofotes.



"Acho que sempre existe um certo grau de preocupação, a perspectiva de não ser capaz de realizar o trabalho assusta a todos", disse Antonelli sobre a perspectiva de se tornar um novato na F1. "Minha abordagem é ver isso como uma grande oportunidade de aprender, crescer e também aproveitar o momento".



"Não tenho medo de ser julgado, sei que a Mercedes tem uma opinião clara sobre meu potencial, já nesta temporada na F2 o campeonato não começou da melhor maneira, mas não houve pensamentos negativos".



"Se a oportunidade aparecesse, eu a aproveitaria com entusiasmo e tentaria tirar o máximo proveito dela".



"Recentemente, houve alguma pressão sobre mim com todos os rumores sobre o próximo ano, mas sempre tentei aproveitar a oportunidade. Estou aproveitando as oportunidades que tenho", conclui.

