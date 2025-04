ANÁLISE: Bastidores da 'guerra' de motores na F1, com V10 em foco

No Bahrein, muitos no paddock estavam concentrados em uma reunião de alto nível da Comissão da Fórmula 1 sobre a futura fórmula do motor e os regulamentos de 2026.

A reunião foi realizada após uma sessão de mídia com Nikolas Tombazis na China, na qual o diretor da comissão de monopostos da FIA levantou duas questões importantes: Qual é a fórmula do motor para o futuro da F1 a longo prazo? Se a resposta for um V10 com combustíveis sustentáveis até 2031, ou mesmo antes disso, então a segunda pergunta é: o que deve acontecer nos anos intermediários?

Em relação a essa última, a FIA colocou duas opções na mesa durante a sessão de mídia: encurtar o ciclo dos regulamentos de 2026 ou eliminar essas regras.

A principal conclusão da reunião que se seguiu com os fabricantes é, como esperado, que a última opção não acontecerá. De acordo com as informações obtidas pelo Motorsport.com, três marcas deixaram bem claro desde o início da reunião que essa não seria a direção desejada. Essas três marcas não são difíceis de adivinhar.

A Audi e a Honda entraram ou permaneceram na F1 por causa da eletrificação e dos regulamentos que se alinham com suas metas de sustentabilidade. A Mercedes também expressou sua opinião, tanto antes quanto durante a reunião. Toto Wolff declarou repetidamente que a F1 deve ser "um parceiro confiável" e que mudar os regulamentos no último minuto não se encaixa nesse princípio.

Durante a reunião no Bahrein, o CEO da Daimler (proprietária da Mercedes-Benz AG), Ola Källenius (que se juntou virtualmente), falou logo no início e assumiu uma posição semelhante. Com a Audi e a Honda contra a eliminação dos novos regulamentos, esse item da pauta foi rapidamente retirado da mesa.

Tombazis já havia declarado anteriormente que seria necessária uma supermaioria para qualquer alteração. Se um único fabricante tivesse sido contra, teria sido possível fazer a mudança, mas nem mesmo esse era o objetivo. Tombazis enfatizou que todas as mudanças deveriam se basear em um "amplo consenso", para que a federação não impusesse as coisas de cima para baixo.

Qual é o futuro? Turbo, KERS e outros pontos de discórdia

No entanto, havia muito mais a ser discutido - tanto sobre os regulamentos de 2026 quanto sobre a questão de como deveria ser o motor do futuro. Na declaração posterior, a FIA deixou claro: "Um grau de eletrificação sempre fará parte das considerações futuras". Isso significa que o motor de F1 do futuro sempre terá um componente elétrico.

Uma das opções que tem sido muito mencionada é um V10 ou V8 com KERS, mas na prática não é tão simples assim. Algumas marcas do paddock disseram ao Motorsport.com que consideram um V10 ou V8 com KERS muito pesado. Seria necessário mais combustível, o que aumenta o peso, embora esse peso possa, teoricamente, ser compensado pela economia nos componentes elétricos. Entretanto, alguns fabricantes não veem isso acontecendo com mais combustível e um sistema KERS, o que dificulta a redução de peso.

Além disso, várias partes ainda preferem um motor turbo. A Audi acredita que o turbo é muito mais relevante para os carros de estrada do que um V10 ou V8 sem turbo, embora Esteban Ocon, da Haas, tenha explicado durante a coletiva de imprensa dos pilotos no Bahrein que o turbo prejudica a experiência sonora.

"Esses motores são incrivelmente potentes e ótimos de pilotar. Mas, sim, falta som. Não é o som que gostávamos quando éramos jovens. Mas poderíamos estar dirigindo um motor naturalmente aspirado - V6, V8, o que for - mesmo um de cinco cilindros teria um som excelente. Até mesmo um de três cilindros soaria muito bem. Mas o problema é o turbo. É isso que tira o som do carro".

O quadro geral torna complexas as discussões sobre o futuro do motor da F1, e essa é uma das razões pelas quais esse é um tópico de longo prazo, na melhor das hipóteses. A FIA declarou que um compromisso entre vários interesses deve ser alcançado para qualquer fórmula após 2031.

"Considerações sobre sustentabilidade, redução de peso em relação à segurança, desempenho, relevância do carro de estrada, som e apelo do público". As reuniões até agora deixaram bem claro que a sustentabilidade e a relevância para a estrada são de inegável importância se a Fórmula 1 não quiser alienar os fabricantes - e tanto a FIA quanto a F1 não querem isso, apesar de várias declarações externas sobre os motores V10.

A percepção que a F1 quer evitar sobre os regulamentos de 2026

Ao mesmo tempo, há um ponto de discussão ainda maior: os regulamentos de 2026. Esse tópico é altamente político e confirma que as preocupações com os novos regulamentos ainda não desapareceram.

Essas preocupações são de duas ordens. Em primeiro lugar, elas se referem ao regulamento como um todo e às corridas que ele produz e, em segundo lugar, ao receio de que um fabricante possa se sair muito melhor do que os outros.

Com relação à primeira preocupação, Carlos Sainz disse durante o dia da mídia no Bahrein: "Eu não apoiaria muito o retorno de um motor V10 se gostasse do que vi em 2026".

"Mas, como não gosto muito do que vejo em 2026 em termos do que o carro vai fazer, do que o motor vai fazer, de como tudo vai funcionar, eu diria que sim - eu gostaria que um motor V10 com alguns ajustes voltasse mais cedo ou mais tarde."

Isso, como sabemos, não vai acontecer tão cedo, mas as palavras de Sainz sublinham que nem todos estão satisfeitos com as regras de 2026 como estão agora.

Essa opinião é compartilhada de forma mais ampla no paddock da F1, embora o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stela, enfatize que é importante evitar uma percepção negativa em relação aos fãs:

"Ainda nem começamos 2026 e já estamos falando de outra coisa. Eu gostaria de invocar um senso de responsabilidade de todas as partes interessadas, porque estamos aqui para proteger os interesses do esporte. Eu não gostaria que prejudicássemos o que poderiam ser regulamentos bem-sucedidos".

"Elas podem precisar de alguns ajustes, mas é para isso que estamos aqui. Vamos todos trabalhar de forma colaborativa em prol do interesse do esporte, que vem quando temos um bom produto. Acho que podemos ter um bom produto em 2026. Só temos que trabalhar para isso".

O aspecto político: Mudar as regras de 2026 "no interesse do esporte"?

No entanto, é mais fácil falar do que fazer, e isso toca no cerne da questão: as discussões sobre os regulamentos de 2026 são altamente políticas e todos têm opiniões diferentes sobre o que é "do interesse do esporte". Isso se aplica a ambas as preocupações mencionadas anteriormente: o tipo de corrida que as regras de 2026 produzirão e o medo de que um fabricante consiga isso muito melhor do que os demais.

Com relação a essa última preocupação, já foram tomadas medidas concretas durante as reuniões no Bahrein e na Comissão de F1. Este site soube que os mecanismos para oferecer oportunidades extras às equipes em desvantagem não dependerão de tokens, como acontecia antes, mas de mais tempo nos bancos de testes e espaço adicional para desenvolvimento sob o limite do orçamento (do motor).

A outra preocupação tem se mostrado muito mais difícil de abordar até o momento, pois o assunto é delicado. Ela gira em torno da seguinte questão: os regulamentos de 2026 exigem mudanças, mais especificamente, na proporção entre a energia elétrica e o motor de combustão interna durante as corridas? É exatamente nesse ponto que "no interesse do esporte" e "no interesse de um fabricante individual" se chocam, e fica difícil distinguir entre os dois.

A Red Bull expressou suas preocupações e alertou sobre um cenário apocalíptico que poderia ser evitado com o ajuste da proporção durante as corridas. "Acho que isso é algo que pedimos para ser analisado há dois anos e não é algo que tenhamos pressionado para estar na agenda desta semana", esclareceu Horner.

"A FIA foi embora e fez sua pesquisa e acho que o que eles querem evitar desesperadamente é um monte de "aceleração e frenagem" no próprio GP, o que não será muito bom para o esporte e será extremamente frustrante para os pilotos".

"Portanto, não é algo que tenhamos pedido ou feito lobby e, se eles estão fazendo isso no interesse do esporte, é preciso apoiá-lo".

Não é de surpreender que Wolff tenha uma opinião diferente. "Ler a agenda da comissão da F1 é quase tão hilário quanto ler alguns dos comentários que vejo no Twitter sobre a política americana. Eu realmente quero nos proteger e não fazer nenhum comentário, mas é uma piada".

Ambos os lados têm um motivo esportivo. "A Mercedes parece confiante com o que fez para o próximo ano", reconheceu Horner. Wolff, por sua vez, acredita que é tarde demais para fazer ajustes para 2026, enquanto Horner rebate: "É algo que, idealmente, deveríamos ter analisado há dois anos, mas ainda faltam dez meses para a corrida. Portanto, não vejo isso como um grande problema hoje".

É importante observar que essas discussões não são tanto sobre mudanças no hardware. Elas têm mais a ver com a distribuição de energia nas corridas, em que a FIA poderia reduzir o valor de 350 kW, sendo a ideia mais radical (mas muito improvável) uma redução para 200 kW.

Logicamente, os fabricantes que têm a unidade de potência de 2026 bem sob controle não gostarão disso, enquanto outros poderão se beneficiar. Isso torna as discussões atuais complexas e políticas. Ao mesmo tempo, o relógio está correndo e 2026 está se aproximando.

Cabe à FIA e a todas as partes envolvidas determinar o que é realmente "do interesse do esporte", mas, como sempre, a maior questão na F1 é: quem está disposto a escolher um bom produto final para os fãs em vez de talvez um pequeno ganho esportivo?

REGI LEME: NORRIS "MIMADO", futuro INCERTO da F1 na BAND, RELAÇÃO com GALVÃO, e HISTÓRIAS da PORSCHE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast com Reginaldo Leme: Norris "mimado", futuro incerto da F1 na Band e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!