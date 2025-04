F1: O que Verstappen já ensinou a Tsunoda na Red Bull

A classificação do mundial de Fórmula 1 aponta para a Red Bull em terceiro lugar, única equipe capaz de quebrar o domínio da McLaren no começo deste ano, graças à vitória de Max Verstappen no GP do Japão. E, no entanto, o início da temporada para a equipe de Milton Keynes não tem sido tão simples e direto, graças a um RB21 que não tem dado exatamente o retorno esperado.

O objetivo era simplificar o RB20 e ampliar a janela de operação em uma tentativa de expandir as opções de configuração para a equipe e pilotos. Porém, apesar de algumas pequenas melhorias, o carro se provou complexo e difícil de pilotar, incluindo Yuki Tsunoda, que chegou à Red Bull para substituir Liam Lawson depois de apenas duas corridas.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Desde os primeiros quilômetros em Suzuka, Tsunoda deu indicações positivas, confirmando que poderia, pelo menos, sair das últimas posições da classificação, onde Lawson ficou travado na Austrália e na China, sem mostrar um progresso óbvio. O piloto japonês conseguiu digerir melhor certas características do RB21, embora o período de adaptação ainda esteja longe de terminar.

Essa também é uma das razões pelas quais a equipe asutríaca está elogiando o piloto, considerando também a pressão sobre seus ombros ao ser catapultado para um novo ambiente e contra Verstappen. O objetivo na Red Bull não é vencer o tetracampeão, mas ficar dentro de um certo limite que lhe permita permanecer entre os 10 primeiros e ganhar pontos, o que ele teria conseguido fazer mesmo em Jeddah sem um acidente.

Em comparação com a Red Bull, os Racing Bulls claramente têm menos carga e picos de desempenho mais baixos, mas têm uma janela de operação mais ampla, o que permite que pilotos e engenheiros levem o VCARB02 ao limite com mais facilidade.

Até o momento, o piloto japonês conseguiu fazer dois Q3s no Bahrein e na Arábia Saudita com o RB21, além da exclusão no Q2 no Japão em seu primeiro fim de semana com a equipe austríaca. Analisando o desempenho nos treinos classificatórios com a Red Bull até agora, surgem alguns elementos interessantes, tanto no confronto com Verstappen quanto na extração do máximo do carro.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Erros surgem por não entender completamente o RB21

Tsunoda teve dificuldades para juntar todas as peças do quebra-cabeça durante a corrida final, quando estava buscando o limite absoluto, tanto que não conseguiu melhorar seu tempo no Q2. No Bahrein, pagou o preço por um erro na curva 10, enquanto na Arábia Saudita um erro na saída da curva 4 pesou bastante.

Erros que lembram o mesmo caminho de "adaptação" vivido por Lawson, que, nas duas corridas classificatórias com o RB21, nunca conseguiu completar a última tentativa sem cometer um erro, confirmando o quanto ele estava no limite.

Desde o início, o piloto japonês ficou impressionado com a extrema capacidade de resposta da parte dianteira do carro, muito mais sensível do que a do VCARB02, e, como é normal, isso exige um período de assimilação. "Esta é a primeira vez que estou pilotando um carro completamente diferente. Só pilotei o VCARB nos últimos quatro anos", explicou Tsunoda em Jeddah.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / Motorsport Images

"Ainda me sinto como um novato nesta equipe, por isso estou explorando várias configurações. Eu já sabia como o Max cria essa sensação de confiança no fim de semana, em comparação com a minha maneira de fazer isso. É diferente também porque Max já tem extrema confiança no carro", explicou.

Analisando os dois primeiros finais de semana na Red Bull, Verstappen e Tsunoda correram com configurações diferentes: o japonês correu com mais carga para encontrar mais consistência no comportamento do carro, enquanto o holandês, mesmo com seus companheiros de equipe anteriores, sempre conseguiu uma traseira mais descarregada, o que também ajuda na velocidade máxima.

Não se trata "apenas" de velocidade

"Em termos de confiança, estou feliz, considerando que fiz apenas algumas corridas e que ela vai crescer. Por enquanto, estou tentando entender como esse carro funciona, como colocá-lo na janela que ele quer, do ponto de vista do aquecimento e da configuração dos pneus. Acho que ainda não entendi nem a metade disso. Essas coisas são fundamentais e estou tentando trabalhar para entender o mais rápido possível", disse Tsunoda.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Não é coincidência o fato de que, ao falar sobre a capacidade de obter um bom desempenho em momentos críticos, Tsunoda tenha comentado sobre a falta de consistência. Muitas vezes, o RB21 também provou ser um carro bastante imprevisível e difícil de pilotar e por isso é difícil encontrar a consistência necessária no limite. Mas esse não é o único motivo.

Igualmente vital é a preparação e gerenciamento dos pneus, especialmente em uma era em que eles são tão sensíveis à temperatura. Este é um aspecto que entra em conflito ainda mais com a pequena janela de operação do RB21, que só Verstappen conseguiu dominar.

"Max sente mais coisas no carro do que eu, como, por exemplo, a temperatura dos pneus quando você sai da garagem. Quando as temperaturas caem do Q1 para o Q3, Max se adapta. Ele pode adaptar a volta de aquecimento, sabe como aquecer os pneus em cada curva, talvez aumentar o ritmo ou coisas do gênero."

"Eu não consegui sentir o que sentia com os Racing Bulls. Ainda não consigo sentir isso com esse carro, talvez simplesmente porque não estou pilotando completamente relaxado", acrescentou Tsunoda, observando que falta a naturalidade que ele sentia com o antigo time.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Um novo relacionamento a ser construído

"Acho que esses detalhes são realmente importantes com esses regulamentos, que tornam os pneus muito sensíveis e um décimo, ou mesmo alguns milissegundos em cada curva, fazem uma grande diferença. Detalhes que são construídos não apenas com maior confiança no carro, mas também no relacionamento com seu engenheiro, de fato um dos pontos fortes da dupla Verstappen-Lambiase", explicou.

No Bahrein, Tsunoda explicou como estava buscando o sintonia com seu novo engenheiro de pista na Red Bull, o que leva tempo. "Faz parte do processo de aprendizado. Temos que tornar tudo muito mais suave do ponto de vista operacional: o aquecimento dos pneus, os interruptores [no volante], todas essas coisas. Em geral, tem sido bem caótico. Talvez Woody [Richard Wood, engenheiro de pista] e eu precisemos sair hoje à noite e fortalecer um pouco nosso relacionamento!", brincou o piloto japonês em Sakhir.

De fato, Tsunoda também havia mudado de engenheiro de pista na Racing Bulls em 2024, quando Ernesto Desiderio assumiu o lugar de Mattia Spini, com este último promovido a outra função. No entanto, Desiderio já estava na equipe há algum tempo e sabia como se comunicar de forma eficaz com Tsunoda, facilitando a transição.

Atualmente, para facilitar e acelerar sua aclimatação ao mundo da Red Bull, a equipe de Milton Keynes organizou uma sessão intensiva de simulador e um treinamento na pista com um RB19: uma oportunidade de acumular quilometragem longe das pressões de um fim de semana de corrida.

