Antes mesmo de se tornar chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Maurizio Arrivabene foi membro do conselho de administração da Juventus e, em meados de 2021, tornou-se chefe de assuntos relacionados ao futebol. Alguns meses depois, foi nomeado diretor administrativo.

Entretanto, ele se demitiu de seu cargo em novembro do ano passado, quando surgiu que o clube estava sob investigação por irregularidades financeiras e por manipulação de taxas de transferência de alguns jogadores. Agora, como resultado, Arrivabene foi suspenso por 24 meses por ter sido, em partes, responsabilizado por essas irregularidades - o que significa que ele não pode participar de nenhuma atividade relacionada ao futebol durante este período.

Arrivabene assumiu a Ferrari em 2015 e sob sua liderança a equipe recuperou sua capacidade de vencer corridas, mas perdeu o campeonato mundial em 2017 e 2018 com Sebastian Vettel. Como o avanço não deu certo para ele, ele teve que deixar Maranello e Mattia Binotto ocupou seu lugar. Depois disso, como mencionado, Arrivabene assumiu um cargo mais sério na Juventus, mas agora parece que ele também terá que abrir mão disso por um tempo.

