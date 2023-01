Prost: "Senna perdeu a motivação sem mim"

Carregar reprodutor de áudio

Talvez ninguém precise de uma introdução à rivalidade entre Alain Prost e Ayrton Senna na Fórmula 1, que resultou talvez na rivalidade mais séria da história da categoria. No início, as duas partes não se suportavam, mas o relacionamento acabou mudando significativamente.

A tensão chegou ao auge quando os dois pilotos corriam juntos na McLaren em 1989. Como companheiros de equipe os dois rivais venceram 25 das 32 corridas disputadas nas temporadas de 88 e 89 e disputavam a preferência interna dentro do time papaia. No fim daquele ano, a situação ficou insustentável. Então em 1990, Prost acabou trocando o esquadrão inglês pela tradição italiana da Ferrari.

Em 1993, o francês retornou à categoria na Williams, mas vetou a contratação de Senna como seu parceiro. Naquele ano Alain se tornou campeão e anunciou sua aposentadoria e foi neste momento que a reconciliação entre os rivais teve seu pontapé inicial. Recentemente, em entrevista ao L'Equipe, o francês destacou que o brasileiro não tinha mais motivação em correr desde que ele se aposentou após o GP da Austrália, em Adelaide, naquele ano.

"Senti que ele não estava bem. Ele me ligou com frequência. Às vezes, duas vezes por semana", disse o francês de 67 anos. “Ele nunca me ligou enquanto eu estava competindo. Perdeu a motivação sem mim. Eu provavelmente era o seu ímpeto. Isso é difícil de entender. Nós dois passamos por uma história incrível no sentido humano e psicológico. Você tem que preservar as belas memórias", concluiu o tetracampeão mundial.

