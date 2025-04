F1: Marko espera que Red Bull alcance a McLaren em Ímola

A corrida da Arábia Saudita foi um baque para a Red Bull, isso porque Max Verstappen conquistou a pole position e tinha em mãos a chance de ganhar mais uma corrida e assumir a liderança do campeonato da Fórmula 1. Porém, a punição no início da corrida minou as chances de vitória do tetracampeão.

Com todas as polêmicas do fim de semana, mas o ritmo surpreendente do RB21, o Motorsport.com conversou com Helmut Marko sobre qual pode ser o futuro da equipe de Milton Keynes.

Após a corrida, Max Verstappen foi bastante sucinto quando lhe perguntaram sobre a penalidade. Qual é a sua opinião sobre isso?

Helmut Marko: Acho que foi um incidente de corrida. Se você assistiu à F2, a mesma situação aconteceu três ou quatro vezes, e apenas [Luke] Browning recebeu uma advertência. Ninguém levou cinco segundos. Aqui, foi na primeira volta, na primeira curva. Para mim, foi um [incidente] de corrida.

A equipe pensou na opção de devolver o lugar e lutar a partir daí?

Ultrapassar é quase impossível; vimos mais chances com pitstops e entrando no tráfego, então estávamos considerando isso. Para nós, havia mais chances se ficássemos de fora.

Você acha que aquele momento custou a Max a corrida, basicamente?

Sim.

Então ele teria vencido de outra forma?

Max tinha velocidade, e o lado positivo é que nossos pneus se comportaram muito bem, não tivemos nenhuma degradação.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Alex Pantling - Fórmula 1

Você ficou surpreso com o ritmo da corrida? Porque mesmo na coletiva de imprensa pós-qualificação, Max esperava que fosse pior do que em uma volta.

Ficamos surpresos, mas positivamente surpresos - e isso aconteceu tanto com o pneu médio quanto com o duro.

O que isso diz a você sobre o progresso geral? É algo específico da pista, porque Jeddah se adapta um pouco melhor ao RB21, ou você acha que está realmente progredindo em comparação com o Bahrein?

Em comparação com o Bahrein, fizemos um grande progresso, mas esse circuito também é mais adequado para nós - curvas mais rápidas e assim por diante. Estamos avançando e conseguindo um carro mais previsível e que também funciona em uma faixa mais ampla.

Então, esse pacote de atualização é o primeiro de três passos, com Miami e Ímola, e mais desses passos virão?

Daremos pequenos passos e acho que em Ímola estaremos em uma posição em que também teremos a velocidade necessária para vencer as McLarens.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Você ficou surpreso com a largada de Max?

Fiquei desapontado, não surpreso.

Posso imaginar, mas, normalmente, esse é um dos pontos fortes de Max.

A largada não foi muito boa. Foi na segunda fase que ele estava perdendo. Mas, novamente, ele freou mais tarde, então estava na frente.

Ele estava muito irritado. Você entendeu?

Sim, claro, porque ele teria vencido a corrida. Isso é claro.

O que você acha de Yuki Tsunoda e seu momento com Pierre Gasly? Parece um incidente de corrida.

Incidente de corrida. Má sorte. Ele estaria nos pontos, mas isso é corrida.

Seu fim de semana em geral é bastante animador, não é? Ele parece ter dado pelo menos alguns passos.

Nos treinos livres, quando a pressão não é tão alta, ele está perdendo dois ou três décimos. Nenhum dos outros pilotos [estava nesse nível]. Nos treinos classificatórios, ele se excedeu um pouco, mas está no caminho certo para conseguir o desempenho e trazer os pontos de que precisávamos.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quais são as áreas em que você acredita que ele precisa melhorar?

Quando a pressão aumenta nos treinos classificatórios, ele tem que se esforçar.

E a Racing Bulls, sua segunda equipe?

Eles foram bem. Mas você também viu que [Isack] Hadjar era mais rápido, mas as ultrapassagens eram impossíveis. Enquanto os pneus forem semelhantes, não há chance.

Voltando à Red Bull, isso lhe dá esperança para Miami ou você acha que Miami pode ser difícil? Normalmente, é bastante quente, e vimos no TL3 que, quando estava quente, a McLaren estava basicamente em uma liga própria.

Mas a corrida também não é na hora do almoço, então normalmente o sol se põe. Acho que temos que ver isso, e veremos algum tipo de desempenho. Também podemos ser competitivos em Miami.

