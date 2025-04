Fernando Alonso foi apenas o 11º colocado no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, perdendo a chance de entrar na zona de pontos, o que significa que o bicampeão mundial ainda está zerado no campeonato.

E as coisas poderiam ter sido bem piores em Jeddah. Ele quase sofreu um acidente na corrida, na volta 25, após Liam Lawson passar por Gabriel Bortoleto, quando o jovem brasileiro foi para dentro para ganhar um melhor ângulo de curva e quase bater na Aston Martin.

Alonso, que é o proprietário da empresa que gerencia a carreira de Bortoleto, disse: "Fiquei surpreso e quase bati, o que é a última coisa que você quer, mas ele não me viu. Tive que cortar a curva e devolver a posição imediatamente porque não queria levar uma punição."

"No final do dia, voltamos para casa no mesmo avião, mas talvez não consigamos servir o jantar para ele hoje à noite", brincou o espanhol.

Bortoleto também brincou após o incidente: "Eu queria assustá-lo um pouco, mas é claro que estou brincando", e acrescentou: "Eu sabia que havia um carro atrás de mim. Quando aquele me ultrapassou, tentei fazer a curva e Fernando apareceu de repente."

