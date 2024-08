F1: Ferrari copia "um dos maiores trunfos da Red Bull"

A Ferrari cometeu um erro crucial com a atualização aplicada durante o GP da Espanha no início de 2024, quebrando o bom ritmo que tinha sido imposto desde o GP da Holanda em 2023. Agora, a equipe de Fórmula 1 parece ter um plano para dar a volta por cima.

A escuderia conquistou mais pódios do que qualquer outra equipe, exceto a Red Bull, e continuou com a tendência ao apresentar o SF-24, evolução do carro usado em 2023.

No entanto, os italianos optaram por acelerar o processo de desenvolvimento, introduzindo novas peças, incluindo um piso revisto, no GP da Espanha, o que trouxe o problema de saltos de volta ao carro e forçou-os a reverter as atualizações.

Apesar dos problemas que enfrentam, assim como Charles Leclerc, Frederic Vasseur enxerga o lado positivo da situação e acredita que a Ferrari está disposta a ser mais "agressiva" e assumir riscos.

"Nos tornamos mais agressivos nos últimos 12 meses", defendeu o chefe da equipe ao Auto Motor und Sport. "Para mim, esta nova atitude fundamental foi mais eficaz do que qualquer outra coisa".

"Significa ousar, sair da sua zona de conforto. Seja a quantidade de combustível necessária para a corrida, o peso, o resfriamento ou a configuração do carro. Acho que esse foi um dos maiores trunfos da Red Bull".

Ao ser questionado sobre os erros que podem ser cometidos por conta dos riscos tomados, Vasseur defendeu a decisão.

"Sim, mas também aguça os sentidos. Por exemplo, se você quiser levar o peso ao limite, é preciso pensar com muito cuidado com antecedência quanto peso o carro perderá durante a corrida devido ao desgaste da parte inferior da carroceria, pneus, freios e consumo de óleo. Você aprende a ultrapassar os limites em todas as áreas".

"Se o resultado for três quilos e você ganhar quatro quilos, significa que você já perdeu peso. O mesmo vale para o resfriamento. Posso abrir um nível a mais que o limite. Aí terei uma boa vida sem preocupações".

"Claro, você se expõe ao risco de cometer erros. Se as coisas vão muito mal, você tem que desacelerar um pouco para ficar dentro dos limites, ou será desclassificado".

"Mas esse é o preço que você tem que pagar se quiser permanecer à frente. Seus concorrentes também veem as coisas dessa forma".

Atualmente, a Ferrari está em terceiro lugar na tabela de construtores, ficando atrás da McLaren, que vem mostrando bom ritmo desde Miami de 2024. A escuderia precisa conquistar 21 ponto para asumir a segunda colocação.

