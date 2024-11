Pedro Boesel, piloto e consultor/investidor das carreiras dos irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi, revelou que Enzo, que compete atualmente na Fórmula 2, chegou muito próximo de uma vaga na Fórmula 1 no ano passado, tendo sido escolhido pela Red Bull para correr pela então AlphaTauri, hoje RB.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil no paddock da Porsche Cup em Interlagos, Boesel revelou as negociações com a "alta cúpula" dos taurinos: "O Enzo, ano passado, fez uma reunião com a alta cúpula da Red Bull. Ele foi chamado para essa reunião e, ali, eles falaram que tinham escolhido ele para andar esse ano na AlphaTauri, na RB. Ele testou o [carro da] Fórmula 1".

Quando perguntado sobre o momento do teste com o carro da equipe irmã da Red Bull, Boesel revelou: "Aconteceu ali depois da corrida de Silverstone [em julho de 2023], foi um teste privado, ali na Europa mesmo. A partir dali, ele ganhou a corrida em Spa [na Bélgica], fez duplo pódio: ganhou a corrida de sábado, e foi terceiro na de domingo".

No entanto, mesmo com o bom momento vivido pelo brasileiro naquela temporada, terminando o campeonato em sétimo no geral e sendo o segundo melhor piloto Red Bull do grid, Enzo acabou sendo dispensado da Academia da equipe austríaca, que manteve apenas Ayumu Iwasa, o melhor dos seis, e Isack Hadjar, o sexto.

"E, por algum motivo, a Red Bull decidiu mandar, dos seis pilotos do programa, o Enzo, que foi o segundo melhor na F2, o Iwasa foi o melhor [e ficou]. Eles mandaram o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto para fora da academia e mantiveram o último, que é o [Isack] Hadjar. Ninguém entende, mas é o que é".

Apesar disso, Boesel afirma que Fittipaldi segue sendo apoiado pela Red Bull e que segue procurando oportunidades. Na semana que vem, Enzo testará pela equipe Arrow McLaren, na Indy, buscando uma entrada no automobilismo norte-americano, onde seu irmão já está inserido. Nesta sexta-feira (15), Pietro foi confirmado para uma temporada no IMSA, na classe LMP2.

