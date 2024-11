"Do meu ponto de vista, Colapinto é acordo certo", explica o ex-piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, em uma entrevista exclusiva ao Formula1.de, portal irmão do Motorsport.com, quando perguntado se Franco Colapinto poderia ir para Red Bull em 2025.

Os dois carros da Red Bull já foram, oficialmente, alocados para Max Verstappen e Sergio Pérez, e a equipe irmã RB teria opções suficientes de sua própria equipe júnior ao lado de Yuki Tsunoda, que também já foi confirmado.

No entanto, quase nenhum especialista acredita atualmente que Pérez ainda estará na RBR em 2025, o que poderia trazer uma dinâmica completamente nova ao mercado de pilotos. E o ainda piloto da Williams, Colapinto, também pode ter um papel decisivo.

O argentino, que assumiu o lugar de Logan Sargeant em Monza, mostrou um bom desempenho em suas seis corridas de F1 até o momento. Mas na Williams, Alex Albon e Carlos Sainz já foram confirmados para 2025.

Portanto, se o piloto de 21 anos quiser continuar na Fórmula 1 no próximo ano, ele terá que procurar fora da equipe. E já há algum tempo existem rumores de que ele poderia ser atraído pelos taurinos.

"Provavelmente houve muito interesse do mais alto nível, mesmo além de Helmut Marko", acredita Ralf. Colapinto traria um grande "pacote" com ele, que também incluiria vários patrocinadores. "Isso deve ter sido um grande negócio", diz Schumacher.

E, mesmo sem considerar as razões comerciais, Colapinto "fez um ótimo trabalho até agora", elogia o agora comentarista, que explica: "Vou ser honesto: não esperava que fosse assim. Ele não era tão notório na Fórmula 2".

Embora Colapinto tenha vencido uma corrida sprint antes de ser promovido, ele não estava na disputa pelo campeonato. Em 2022 e 2023, ele já havia terminado em nono e quarto lugar na classificação geral da Fórmula 3.

Colapinto nunca foi um piloto de destaque na série júnior, como Oscar Piastri, por exemplo, que ganhou os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em seu primeiro ano. Mas é exatamente por isso que agora é "bom ver que ele causou um impacto tão grande", diz Schumacher.

"E, portanto, ele definitivamente merece a chance", enfatiza. "Sergio Pérez está simplesmente tão distante no momento que seria bom se um jovem tivesse a chance".

No entanto, nesse caso, não ficaria claro quem exatamente assumiria a cabine de Pérez. Porque se Colapinto realmente mudasse para a Red Bull, ele também poderia receber um lugar na RB por enquanto e um piloto dos jovens talentos da equipe poderia assumir o lugar de Pérez.

"Acho que ainda não temos certeza sobre isso internamente", diz Schumacher. Isso está de acordo com as informações do Motorsport.com Itália. Duas variantes foram relatadas na semana passada: Liam Lawson assume o lugar de Pérez, Colapinto na RB, ou Lawson fica onde está e Colapinto é levado diretamente para a Red Bull.

De qualquer forma, Ralf Schumacher está "bastante certo de que [Colapinto] terá a chance de sentar em um carro".

