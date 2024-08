O clima de protesto impera em Viry-Châtillon, face à decisão do Grupo Renault de abandonar o seu motor de Fórmula 1, incluindo o projeto para 2026, para recorrer a uma unidade de cliente. Na semana passada, os funcionários da Alpine na fábrica da região de Paris expressaram publicamente a sua incompreensão e denunciaram a escolha feita pelo seu CEO Luca de Meo.

O Conselho Econômico e Social (CSE) assumiu a responsabilidade, deplorando em particular a falta de resposta às suas exigências internas, apesar de vários apelos. Confrontados com um encerramento planejado que poderá ser ratificado em 30 de setembro, os representantes dos trabalhadores decidiram lançar ações iniciais na esperança de se fazerem ouvir. Apontam mais uma vez o dedo para “uma governança surda a qualquer diálogo”.

Essas ações acontecerão nesta sexta-feira em Monza, onde acontecerão os treinos livres para o GP da Itália. Nas arquibancadas, os funcionários da Alpine Racing divulgarão “uma mensagem clara e não agressiva, defendendo a causa da manutenção de um motor francês na F1”, anunciou o CSE. “Todos estarão vestidos com uma camiseta branca com o logotipo da Alpine, mensagem #ViryOnTrack e braçadeira preta.”

Essa mesma braçadeira preta deverá aparecer nos braços de alguns funcionários da equipe ativa que desejam aderir ao movimento, mas o CSE deseja esclarecer “que nenhuma ação impedirá a realização de operações em pista”.

Ao mesmo tempo, a “grande maioria” dos trabalhadores que trabalham em Viry-Châtillon entrará em greve. “Os sinais de descontentamento serão claramente exibidos em um clima respeitoso, mas determinado”, especifica o CSE. A cidade de Viry-Châtillon também convocou a população a se reunir no local ao meio-dia.

Na semana passada, os colaboradores da Alpine, novamente por meio do seu CSE, também revelaram números que deveriam demonstrar os objetivos já alcançados pela futura unidade de potência de 2026, que consideram promissora. Tudo se insere num contexto de reestruturação total do projeto Alpine F1, sob a liderança do novo consultor executivo Flavio Briatore, que, no entanto, esclareceu que o abandono do motor tinha sido registado pelo CEO Luca de Meo antes da sua chegada.

A equipe de Enstone também é dirigida desde o início do mês por Oliver Oakes, que sucedeu Bruno Famin, e na semana passada formalizou a chegada de Jack Doohan ao lado de Pierre Gasly para a temporada de 2025.

RICO PENTEADO projeta MONZA, analisa McLAREN x RBR, fala de DRUGO e responde a galera! TELEMETRIA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!