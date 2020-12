Um dos grandes responsáveis pela supremacia da Mercedes desde o começo da era híbrida da Fórmula 1, Niki Lauda voltou a ser homenageado pela equipe no design do carro durante o GP de Abu Dhabi, mas em um lugar diferente do monoposto alemão.

O tributo a Lauda se vê na estrela vermelha presente na carroceria dos carros da Mercedes desde 2019, quando o austríaco morreu. Mas, como explicou o estrategista-chefe da equipe, James Vowles, a homenagem estava em outro ponto da máquina germânica em Yas Marina.

O britânico falou sobre o assunto após o encerramento da temporada 2020, em Abu Dhabi, quando a Mercedes adotou um design diferente do padrão e poucos puderam perceber a estrela, o que gerou questionamentos.

“Tivemos algumas perguntas sobre a estrela vermelha, a estrela de Niki Lauda”, disse Vowles em entrevista ao Motorsport.com. “Ela ainda estava na carroceria, apenas em uma posição ligeiramente diferente. Se você olhar para o lado esquerdo da carroceria e olhar para o carro por trás, agora ela está em direção ao capacete do piloto e à barra de segurança, mas ainda está lá.”

A estrela mudou de lugar por causa do design especial da Mercedes na última corrida do ano. Na ocasião, todos os dois mil nomes de funcionários da equipe foram colocados nos carros, conforme explicou Vowles.

“Eram os nomes de todos os envolvidos no projeto para vencer o campeonato desse ano. Para mim, pessoalmente, foi um momento de muito orgulho ver meu nome no carro”, afirmou o engenheiro.

