F1: Ferrari anuncia renovação com Sainz até o fim de 2024

A Ferrari confirmou nesta quinta-feira a renovação de Carlos Sainz com a equipe de Fórmula 1 até o final de 2024, estendendo seu contrato atual por mais dois anos, conforme noticiado pelo Motorsport.com no fim de março.

O espanhol assinou com a Scuderia um acordo de dois anos válido a partir do começo de 2021 para fazer dupla com Charles Leclerc, terminando o Mundial do ano passado em quinto, logo à frente do monegasco.

Apesar de Sainz ainda não ter conseguido igualar o ritmo de Leclerc no começo de 2022, a renovação parecia apenas uma formalidade, com a equipe afirmando desde o ano passado que buscava manter sua dupla atual por mais tempo.

"Estou muito feliz por ter renovado meu contrato com a Scuderia Ferrari", disse Sainz. "Sempre disse que não há equipe melhor na F1 para pilotar e, após um ano com eles, posso confirmar que colocar esse macacão e representar essa equipe é único e incomparável".

"Minha primeira temporada em Maranello foi sólida e construtiva, com todo o grupo evoluindo junto O resultado desse trabalho está claro até aqui neste ano. Me sinto fortalecido por essa exibição renovada de confiança em mim e agora mal posso esperar para entrar no carro, fazer meu melhor pela Ferrari e dar aos fãs muito com o que celebrar".

"O F1-75 está provando ser um carro de ponta, o que me permite buscar meus objetivos na pista, começando com minha primeira vitória na F1".

Mattia Binotto acrescentou: "Disse várias vezes que acredito que temos a melhor dupla na F1 e a cada corrida parecia um passo natural estender o contrato de Carlos, garantindo estabilidade e continuidade".

"Em seu tempo com a equipe, ele provou ter o talento que esperávamos dele, entregando resultados impressionantes e aproveitando ao máximo as oportunidades. Fora do carro, ele trabalha duro, olhando para os pequenos detalhes, o que ajudou na melhora e progresso de todo o grupo".

"Juntos, podemos mirar objetivos ambiciosos e tenho que certeza de que, junto com Charles, ele pode ter um papel significativo no crescimento da lenda Ferrari, escrevendo novos capítulos na história de nossa equipe".

Com isso, a Ferrari garante sua dupla por mais dois anos, já que o contrato de Leclerc, assinado no final de 2019, também chega ao fim após a conclusão da temporada de 2024.

