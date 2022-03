Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto, acredita que a Mercedes trará uma "grande atualização" para o segundo teste de pré-temporada no Bahrein, tornando "muito difícil" avaliar o desempenho depois de Barcelona. A escuderia teve um início sólido de pré-temporada na semana passada, completando mais voltas do que qualquer outra rival.

Os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz apareceram no topo das tabelas de tempos ao longo do teste, levando os competidores da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, a falar sobre seu desempenho e potencial deste ano.

O heptacampeão ponderou se a decisão da Ferrari de suspender o desenvolvimento no início de 2021 para se concentrar no carro de 2022 poderia deixá-la "vários meses à frente" do pelotão. No entanto, Binotto disse que espera que a equipe alemã traga uma série de atualizações para o W13 no Bahrein.

"Tenho certeza de que [a Mercedes] estará dois ou três meses à nossa frente quando estivermos no Bahrein", disse o italiano quando questionado sobre os comentários de Hamilton. "Então, acho que hoje é muito difícil julgar o desempenho e a competitividade relativa entre os times."

"O importante para nós foi coletar dados aqui [em Barcelona], e acho que podemos ficar satisfeitos com a quantidade de voltas que fizemos, captando informações que serão analisadas ​​em Maranello."

"Ouvi dizer que haverá rumores de que nossos concorrentes trarão upgrades significativos. Então, eu estou mais preocupado comigo mesmo, eu acho, do que Hamilton conosco."

A Ferrari trouxe a última grande atualização de seu carro de 2021 no GP da Grã-Bretanha, permitindo que ela desviasse mais recursos para os novos regulamentos em sua tentativa de voltar à frente do pelotão.

A escuderia não vence desde a corrida de Singapura de 2019 e fez em 2020 sua pior temporada em 40 anos. No último campeonato, teve uma recuperação decente e alimentou a esperança entre os fãs de que poderia voltar à ponta.

"Muitos torcedores têm grandes expectativas em nós mesmos como equipe – e nós também somos torcedores, então estamos esperançosos", comentou Binotto. "Acho que até agora o carro está se comportando bem, ou ao menos sem grandes problemas."

"Isso será bom o suficiente? Você sabe, não devemos esquecer que no ano passado e no final da temporada, estávamos pelo menos um segundo por volta do melhor, então esses caras certamente são capazes de ser muito fortes."

"Acreditamos que, para nós, será bom voltar a ser competitivo em 2022, mas ainda é cedo para julgar", concluiu.

