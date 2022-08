F1 - Ferrari espera "momento certo" para adotar ordens de equipe

Carregar reprodutor de áudio

Com a situação do campeonato muito favorável para Max Verstappen, muitos discutem quando a Ferrari passará a favorecer Charles Leclerc, usando ordens de equipe com Carlos Sainz. Mas segundo o diretor do time italiano na Fórmula 1, esse tópico é mais discutido fora da Ferrari do que dentro da equipe, já que o objetivo é dar chances iguais aos seus pilotos.

Após uma liderança inicial em ambos os campeonatos sob o novo regulamento, a Ferrari perdeu um terreno considerável para Verstappen e a Red Bull em ambos os Mundiais. No momento, Leclerc está a 80 pontos do holandês entre os pilotos com os abandonos na Espanha, Azerbaijão e França, enquanto o time italiano está 97 pontos atrás da rival entre os construtores.

A Ferrari é questionada com frequência se irá priorizar Leclerc, usando Sainz para garantir a manutenção da luta do monegasco pelo título, mas a equipe vem repetindo que ainda é cedo para isso.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a abordagem da Ferrari neste ano sobre ordens de equipe, o diretor esportivo Laurent Mekies acredita que esse tópico é mais debatido externamente do que em Maranello.

"É certo dizer que isso é mais discutido fora da Ferrari do que dentro da Ferrari. Mas falando seriamente, sempre fomos bem claros. Nosso objetivo é ter o melhor resultado para a equipe. A Ferrari vem primeiro".

"Claro, chegará um momento em que teremos que focar mais em um piloto em comparação ao outro pensando no campeonato. Isso não significa esperar por uma diferença matemática, mas sim esperar o momento no ano em que será certo fazer isso".

Em Silverstone, Sainz conquistou sua primeira vitória ao ultrapassar Leclerc após a relargada, quando a Ferrari dividiu as estratégias, colocando pneus novos no espanhol e deixando o monegasco com os compostos duros e gastos. Esse GP e a Hungria foram dois focos recentes de críticas às estratégias do time italiano.

