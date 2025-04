Os novos regulamentos sobre unidades de potência que entrarão em vigor na Fórmula 1 em 2026 mudarão significativamente o equilíbrio de forças entre as equipes. O site kleinezeitung.at informou que o consultor da Red Bull, Helmut Marko, admitiu que a Mercedes entrará na nova era como favorita. Por outro lado, ele também sugeriu que o motor da equipe terá um desempenho muito próximo ao da fabricante alemã.

Marko disse à imprensa austríaca que a unidade de potência desenvolvida pela Red Bull em conjunto com a Ford produzirá cerca de 6,7 cavalos a menos que a da Mercedes. Entretanto, de acordo com o consultor, o fator decisivo será o gerenciamento dos sistemas híbridos e não o motor de combustão interna.

"Essa será uma mudança enorme", disse ele, enfatizando que o trabalho no resfriamento das baterias, nas velocidades de carregamento e na eficiência da recuperação de energia será particularmente crítico. "A Mercedes já foi declarada a favorita e todos estão brigando com ela. Estamos no caminho certo; graças ao apoio da Ford, estaremos no máximo com 5kw de defasagem em relação ao motor. Essa é uma situação muito boa no momento."

Afirmando que o gerenciamento de energia está diretamente ligado ao software, Marko disse que eles receberam suporte técnico da empresa AVL, sediada em Graz, na Áustria, e que recrutaram nomes importantes da Mercedes, os quais estão em posição muito boa neste campo.

Embora se afirme que a Mercedes já tenha uma vantagem graças à sua experiência e capacidade de infraestrutura, as declarações da Red Bull mostram que a guerra de motores de 2026 será muito acirrada.

