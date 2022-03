Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari segue analisando por que a Red Bull foi muito mais rápida nas retas no Bahrein e tentando reduzir a desvantagem para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Apesar das equipes terem apresentado equilíbrio no tempo de volta na pista de Sakhir no último fim de semana, a análise de dados mostrou que os carros tinham características de ritmo muito diferentes.

O F1-75 parecia ser melhor em aceleração e em curvas mais lentas, enquanto o RB18 se destacava no final das retas e nas curvas de alta. Tendo como pano de fundo a crença de que a Ferrari tem o melhor motor, as diferenças de desempenho são intrigantes, porque níveis mais baixos de downforce não deveriam permitir que a Red Bull se destacasse em algumas curvas.

Questionado pelo Motorsport.com se havia uma conclusão de onde veio a vantagem de velocidade máxima da rival austríaca, Carlos Sainz disse que a análise ainda está em andamento.

"É uma das coisas que estamos estudando, principalmente porque sabemos que parte do nosso déficit para a Red Bull é exatamente onde você mencionou", disse o espanhol. "Estamos vendo os níveis de arrasto e coisas que podemos fazer para ver se podemos ser mais fortes nessa parte do circuito."

"Isso só mostra que demos um bom passo no motor, mas os outros ainda são muito competitivos. Eles também têm unidades de potência e níveis de arrasto muito fortes, então será uma competição difícil."

Sainz também estava cético sobre a conclusão de muitos de que o motor Ferrari é o melhor da F1.

"Não é superior, mas é um bom motor", disse ele. "A Red Bull teve mais velocidade máxima do que nós, e ninguém fala sobre a Honda."

"Parece que de repente a Ferrari está no topo, mas a Red Bull tinha 5 km/h a mais. Temos que falar sobre os outros, não apenas sobre nós. No momento, podemos ficar mais tranquilos em relação à confiabilidade."

Com a velocidade máxima em evidência no circuito de alta de Jeddah, o vencedor da corrida no Bahrein, Charles Leclerc, reiterou que a Ferrari sabe a importância de encontrar uma resposta para as diferenças.

"Estamos definitivamente nisso", comentou o monegasco. "Seguimos analisando, obviamente, mas acho que pode mudar de pista para pista."

"Vendo o que eles [Red Bull] mostraram nas retas no Bahrein, pode ser que sejam ainda mais fortes nesse tipo de pista. Portanto, precisamos continuar pressionando."

Na abertura dos trabalhos do GP da Arábia Saudita, Leclerc liderou os dois primeiros treinos livres, disputados na última sexta (24).

