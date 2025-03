Após o GP da China, ambos os carros da Ferrari foram desclassificados da corrida, perdendo todos os pontos que conquistaram como quinto e sexto colocados com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O heptacampeão da Fórmula 1 não cumpriu regras técnicas - a prancha de seu carro estava 9 mm abaixo do previsto no regulamento.

Esse não é um caso novo para a Ferrari, já que em 2023, no GP dos Estados Unidos, um dos bólidos da equipe também foi desclassificado por um motivo parecido. No entanto, naquela época, devido ao formato Sprint, as equipes só podiam fazer uma sessão de treinos e tinham que correr com as mesmas especificações durante todo o fim de semana.

As regras deste ano permitem que as equipes troquem seus carros após o Sprint, o que significa que todas as equipes na China tiveram a chance de ajustar os dados dos treinos e da corrida de curta duração.

Em uma entrevista ao jornal francês L'Equipe, o chefe de equipe da Ferrari, Frederic Vasseur, enfatizou que isso foi puramente resultado da busca por desempenho.

"Tivemos que ser muito agressivos, isso mostra que estamos buscando a perfeição e, às vezes, podemos ir longe demais".

"Você acha que isso pode levar a mais desqualificações? Sim, com certeza. Mas você precisa entender a diferença: ultrapassar os limites de algo e correr deliberadamente contra as regras são duas coisas diferentes".

"O ponto principal do 'jogo' na F1 é usar tudo até o último detalhe. Cada grama de peso, cada milímetro de desgaste dos pneus, cada milímetro de flexibilidade aerodinâmica, cada deformação deve estar no limite. Quanto mais acirrada for a luta, maior será a pressão e maiores serão os riscos que as equipes terão de correr".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Andy Hone / Motorsport Images

OFICIAL: TSUNODA NA RED BULL, LAWSON NA RACING BULLS já no Japão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | com Ricardo Molina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!