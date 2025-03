A Ferrari teve um dia para esquecer no GP da China de Fórmula 1, com uma dupla desclassificação de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mas o drama da falsa ordem de equipe aumentou ainda mais o estresse do chefe de equipe da Scuderia, Frédéric Vasseur.

Hamilton e Leclerc estavam em quarto e quinto lugares, respectivamente, após o primeiro pitstop, por volta da volta 20, quando os torcedores foram alertados pela primeira vez sobre as ordens de equipe em jogo, e Hamilton não pareceu muito satisfeito com elas.

"Estamos trocando de carro na Curva 14", instruiu o engenheiro de corrida Riccardo Adami, com a resposta do heptacampeão: "Quando ele estiver mais perto, sim".

Essa foi a primeira mensagem captada pela transmissão mundial, com as emissoras especulando que Hamilton não estava muito interessado em deixar seu companheiro de equipe passar.

Em seguida, Adami disse: "Vamos trocar nesta volta", com a resposta direta do britânico: "Eu lhe direi quando trocarmos", apresentada na transmissão no momento em que o britânico deixou seu companheiro de equipe passar.

Isso causou ainda mais alvoroço, especialmente com Leclerc sofrendo com uma asa dianteira quebrada, embora logo tenha se mostrado a decisão correta. Hamilton continuou lutando para manter o ritmo e, por fim, foi para os boxes novamente para terminar bem atrás do piloto monegasco, antes que as infrações técnicas fizessem com que os dois pilotos fossem excluídos da prova.

No entanto, sem o conhecimento do público da TV, foi o próprio Hamilton quem sugeriu a troca de posições em primeiro lugar. "Acho que vou deixar Charles ir, porque estou com dificuldades", disse ele. Mas essa mensagem de rádio, uma peça crucial do contexto que faltava e que teria impedido os comentaristas da TV de especular, nunca chegou a ser transmitida.

Em seu depoimento à mídia, Vasseur, não estava satisfeito com o que ele achava que era a FOM (Fórmula One Management), detentora dos direitos, fabricando um drama em torno de sua equipe, uma semana depois da troca de mensagens no rádio entre Hamilton e Adami, que também foi repercutida pela mídia.

"Acho que isso é uma piada da FOM, porque a primeira ligação veio de Lewis", disse ele aos repórteres depois. "Lewis nos pediu para trocar, mas para fazer o show, para criar a bagunça em torno da situação, eles transmitiram apenas a segunda parte da pergunta. Vou conversar com eles".

Frederic Vasseur, diretor de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari Foto de: Ferrari

O Motorsport.com apurou que a F1 entrou em contato com Vasseur para ter esse esclarecimento, explicando que a omissão da primeira mensagem de Hamilton não foi uma decisão deliberada para enganar os espectadores, mas um descuido.

Um porta-voz da F1 confirmou: "Não houve absolutamente nenhuma intenção de apresentar uma narrativa enganosa sobre o rádio da equipe Ferrari. Devido ao desenvolvimento de outras situações durante a corrida, a mensagem de Lewis não foi reproduzida, mas isso não foi intencional".

Falando sobre como a adaptação de Hamilton à Ferrari foi retratada, Vasseur disse: "[A mídia] fez uma grande confusão na semana passada sobre as mensagens entre o engenheiro e Lewis. Sinceramente, quando Lewis voltou para a sala de reunião, ele disse ao engenheiro: 'bom trabalho'".

"Mas, como eles estavam discutindo sobre como usar o K1 e ele disse: 'Não fale quando eu estiver na briga', eu tinha muitas perguntas".

"Foi Lewis quem pediu para trocar. Não tenho certeza se você terá esse tipo de situação 10 vezes durante a temporada em outras equipes. Do pitwall, nós realmente apreciamos a ligação de Lewis para dizer: 'Pessoal, estou perdendo o ritmo, quero trocar'. A colaboração entre os dois caras é incrível, não posso reclamar nem um segundo sequer".

Hamilton teve sua primeira conquista na Ferrari com uma primeira pole na sexta-feira, seguida de uma vitória dominante na corrida sprint na manhã de sábado.

