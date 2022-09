Carregar reprodutor de áudio

Mattia Binotto, chefe da Ferrari, admite que a equipe precisa reagir no GP da Itália de Fórmula 1 neste fim de semana após mais uma etapa desapontadora em Zandvoort. Enquanto muitos esperavam uma performance forte de Charles Leclerc e Carlos Sainz, nenhum deles conseguiu bater de frente com Max Verstappen e acabaram sendo muito pressionados pela Mercedes.

Leclerc foi o terceiro, atrás de George Russell, enquanto Sainz foi o oitavo, após um erro no pit stop e uma penalização. Isso deixa o monegasco a 109 pontos de Verstappen enquanto a Ferrari precisa começar a se preocupar com a Mercedes no Mundial de Construtores, já que a diferença entre as equipes caiu para apenas 30.

Binotto reconhece que "é certamente um momento difícil" para a Ferrari, mas pediu reação da equipe no GP da Itália deste fim de semana, com o apoio dos tifosi.

"É certamente um momento difícil agora para nossa equipe, porque não estamos obtendo os resultados com as expectativas que temos. Precisamos reagir e em Monza teremos os tifosi após a Covid. E tê-los nas arquibancadas, torcendo, será importante, uma injeção de ânimo. Agora precisamos de bons resultados para levantar a moral".

Mattia Binotto, Ferrari Photo by: Erik Junius

Binotto diz que é preocupante o quão próximo a Ferrari ficou de Verstappen na classificação mas, na corrida, ficou devendo ritmo.

"Minha preocupação é que já são três corridas consecutivas que não temos ritmo no domingo. É parecido com a da Hungria. Aqui tivemos uma boa classificação, fomos competitivos, mas na corrida não fomos competitivos o suficiente, o que torna a vida mais difícil. Não apenas porque não temos como lutar contra Max pela vitória mas também porque não temos ritmo para segurar a Mercedes".

"Agora são três corridas consecutivas em que não mostramos o que deveria ser nosso potencial. Isso é algo que precisamos resolver logo, porque resta pouco para o fim do campeonato. Ainda estamos lutando por vitórias e nossa intenção é vencer todas as corridas restantes, incluindo Monza".

A história REAL por trás da ida de PIASTRI à McLaren; WEBBER, Ricciardo, ALPINE, Alonso e BASTIDORES

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: