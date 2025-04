O segundo dia do GP da Arábia Saudita trouxe algumas mudanças importantes para os dois carros da Ferrari. A equipe de Maranello decidiu trocar quase toda a unidade de potência de seus dois Fórmula 1.

A confirmação veio do documento publicado pelos comissários de corrida e pelo engenheiro-chefe da FIA às 16h43 no horário de Jeddah.

O relatório de Jo Bauer, delegado técnico da FIA, revela que a Ferrari alterou os seguintes componentes: o V6 (motor de combustão interna), o turbo, o MGU-H, o MGU-K e o escapamento.

Todos esses componentes são os segundos usados na temporada, e é por isso que nem Charles Leclerc, nem Lewis Hamilton sofrerão uma penalidade, pois isso está em conformidade com o Artigo 28.2 do Código Esportivo da categoria.

Assim, a Ferrari optou por usar o segundo motor térmico disponível na temporada para ambos os pilotos. Embora Jeddah seja apenas a quinta etapa em 2025, a escolha feita parece sensata.

De fato, cerca de 80% do tempo da volta em Jeddah é feito com o acelerador bem aberto. Uma nova unidade de potência pode ajudar o time de Maranello a se saírem bem não apenas na corrida de amanhã, mas também na qualificação desta noite.

Excluídas de todas essas mudanças estão a bateria e a ECU: os SF-25 ainda estão equipados com as mesmas especificações com as quais Leclerc e Hamilton participaram das quatro primeiras etapas da temporada.

Também digna de nota é a troca do escapamento da unidade de potência da Ferrari de Oliver Bearman. Uma mudança importante em vista do futuro do piloto britânico da equipe Haas, já que essa é a terceira unidade usada nesta temporada.

