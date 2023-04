A tentativa malsucedida da Ferrari de reverter a penalidade aplicada a Carlos Sainz no GP da Austrália de Fórmula 1 se baseou em um caso anterior.

A Ferrari escolheu destacar um raro exemplo de uma penalidade que foi contestada por um processo de direito de revisão.

Uma batida espetacular na última volta do GP do Canadá de 2014, viu Sergio Pérez, então na Force India, e Felipe Massa, na Williams, fazerem contato enquanto lutavam por uma posição.

No entanto, a referência histórica não impressionou os comissários australianos e a Ferrari não teve a chance de ter suas evidências sequer julgadas.

Sainz, portanto, teve a penalidade de cinco segundos que recebeu por causar uma colisão com Alonso na última relargada mantida, para grande decepção dele e da Ferrari.

O primeiro passo, como em todos os casos de revisão, é a equipe demonstrar que pode fornecer um "novo elemento significativo e relevante" de evidência que não estava disponível para os comissários no momento em que tomaram a decisão.

Somente se esse requisito fosse atendido, os comissários passariam a considerar os méritos reais do caso e pronunciar um veredito.

O último direito de revisão ocorreu recentemente na Arábia Saudita, quando a Aston Martin contestou a punição dada a Alonso depois que a equipe foi considerada como tendo tocado seu carro com o macaco traseiro durante um pit stop de penalidade.

Essa revisão aconteceu imediatamente na noite de domingo. Os comissários aceitaram que havia novas evidências, de que sentiram que haviam sido mal-informados sobre um acordo sobre os toques de macacos que constituía o trabalho no carro. A Aston também forneceu sete exemplos de vídeo de paradas anteriores, em que nenhuma penalidade foi aplicada.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Passando para a próxima etapa, os comissários concordaram que a Aston estava certa e o pênalti de Alonso foi anulado.

Solicitações de direito de revisão para penalidades por incidentes na pista são raras pela simples razão de que geralmente são consideradas como uma decisão de um árbitro no futebol e, portanto, difíceis de contestar. E afinal, o que constituiria uma nova evidência?

No entanto, após o mencionado incidente entre Pérez e Massa em Montreal em 2014, a Force India acreditou que tinha um caso que valia a pena prosseguir.

Na ocasião, os dois pilotos foram para check-up hospitalar, após fortes impactos com o muro de pneus na curva 1, com Pérez aguentando 32G marcados no registrador de dados da FIA, e Massa 27G.

Assim, nenhum dos pilotos estava disponível para falar com os comissários após a bandeira quadriculada. No entanto, depois de ouvir os representantes das equipes, foi considerado que o mexicano estava errado, pois ele parecia desviar para a esquerda na área de frenagem antes de Massa colidir com ele. Pérez recebeu uma penalidade de cinco posições no grid para a corrida seguinte na Áustria.

Inevitavelmente, as equipes envolvidas tinham opiniões opostas sobre quem era o culpado. Após a corrida, Rob Smedley, da Williams, agitou o ambiente ao reclamar que Pérez havia continuado correndo em um carro com problemas de freio após fazer referências sobre o assunto no rádio da equipe.

No entanto, essa conversa dizia respeito a uma falha temporária que foi resolvida com um reset e, no final da corrida, Pérez não teve problemas além do fato de estar com pneus muito mais velhos do que os que o rodeavam.

Frustrado com a penalidade e a sugestão de problemas de freio, a Force India apresentou uma petição para o direito de revisão.

Felipe Massa, Canadian Grand Prix

As regras permitem que tais assuntos sejam tratados pelos mesmos comissários ou pelos comissários do evento subsequente. Como as reuniões em Zoom ainda não eram comuns em 2014, o caso foi entregue aos comissários do GP da Áustria, que marcaram uma audiência para as 9h da sexta-feira.

A audiência ocorreu devidamente antes do TL1. Crucialmente, e ao contrário do atual caso Sainz, os comissários aceitaram que havia de fato novas evidências e que poderiam prosseguir para o próximo estágio e examiná-las.

O raciocínio essencial era que Pérez não pôde comparecer à audiência pós-corrida em Montreal ou informar sua equipe sobre o que aconteceu, pois ele foi levado para um check-up médico. Ele teve a chance de apresentar seu caso, que foi apoiado por telemetria da Force India.

No entanto, no final, as novas evidências não fizeram diferença e, após considerá-las, os comissários austríacos decidiram confirmar a decisão de seus colegas canadenses.

Eles observaram que Pérez afirmou que "ao defender sua posição, ele exerceu seu direito ... de usar toda a pista".

No entanto, acrescentaram que "a defesa de sua posição ocorreu na área de frenagem" e que as regras estabelecem que "qualquer direito de defesa usando toda a pista deve ocorrer antes da área de frenagem" e que, portanto, Pérez "não agiu corretamente ao defender sua posição da maneira que o fez".

Pérez perdeu assim pela segunda vez. Ele devidamente cobrou sua penalidade de cinco lugares e, tendo largado em 15º, terminou a corrida de Spielberg em sexto.

Nove anos depois, o pedido de revisão há muito esquecido foi referenciado pela Ferrari enquanto tentava construir seu caso para ter novas evidências, que eram essencialmente a opinião de Sainz sobre o que aconteceu, mais telemetria do SF-23 e declarações de outros pilotos na mídia.

Em sua decisão, os comissários de Melbourne deixaram bem claro o vínculo com Montreal 2014: “O competidor diz que há precedente para que esses assuntos sejam considerados novos elementos significativos e relevantes.

“Isso aponta para a decisão dos comissários de lidar com a petição da Sahara Force India F1 Team buscando um direito de revisão como um precedente para a proposição de que o testemunho verbal de um piloto e a telemetria relevante podem constituir um novo elemento significativo e relevante”.

No entanto, os comissários foram inflexíveis de que os dois casos não poderiam ser comparados e, portanto, Pérez/Massa não poderia ser considerado um precedente.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Eles lembraram que em 2014 os comissários de Montreal queriam investigar pessoalmente antes de tomar uma decisão. O fato de a batida ter ocorrido na última volta tornou-a por definição uma decisão pós-corrida e, como tiveram a oportunidade de falar com os pilotos e equipes, quiseram aproveitá-la.

No entanto, como observado anteriormente, a natureza da batida significava que Pérez estava passando por exames médicos.

Referindo-se ao caso de 2014, os comissários de Melbourne disseram: “As circunstâncias factuais da decisão dos comissários sob revisão nesse assunto são bem diferentes daquelas aqui.

“O assunto da equipe Sahara Force India F1 envolveu uma audiência pós-corrida sobre um incidente (em outras palavras, não ficou claro para os comissários quem foi o culpado pela colisão em questão).

“O piloto não estava disponível para comparecer à audiência porque havia sido levado ao hospital após o incidente. A audiência transcorreu sem que o competidor pudesse falar e obter uma versão.

"Isso aconteceu depois da audiência e a versão do piloto colocou uma luz diferente sobre os fatos que haviam sido apresentados aos comissários."

E havia um fator crucial: “A característica distintiva aqui é que nossa decisão foi tomada durante a corrida. Consideramos desnecessário ouvir a Sainz ou ouvir qualquer outro piloto para decidir que ele era totalmente culpado pela colisão."

Significativamente no julgamento de Sainz, os comissários australianos deixaram claro que os oficiais muitas vezes têm que tomar decisões importantes durante uma corrida sem falar com os envolvidos: "Uma decisão que nós, e outros painéis de comissários, tomamos rotineiramente e somos encorajados a tomar, quando o causa da colisão é clara e há necessidade de penalidades de tempo a serem aplicadas o mais rápido possível."

No final, essa é a chave. As decisões tomadas durante o calor da batalha podem nem sempre ser aceitas por todos, mas a FIA está tentando fazer a coisa certa e garantir que, quando possíveis, as penalidades sejam tomadas dentro das corridas, e não aplicadas mais tarde.”

Desta vez foi obviamente difícil para Ferrari e Sainz aceitarem. No entanto, o caminho alternativo será que cada decisão de direção seja rotineiramente contestada por equipes que afirmam que o ponto de vista de seu piloto representa uma nova evidência - e isso pode levar ao caos, com resultados de corrida regularmente pendurados no limbo nas noites de domingo.

