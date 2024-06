F1: FIA adverte organização do GP do Canadá por invasão de pista

A organização do GP do Canadá de Fórmula 1 recebeu uma advertência da direção de prova da FIA por não ter evitado uma invasão de pista antes do final da prova do último domingo (09).

Na volta de retorno aos boxes após a bandeira quadriculada, um número significativo de espectadores entrou na pista antes que todos os carros tivessem retornado ao parque fechado.

O Motorsport.com apurou que, como não é a primeira vez que um incidente semelhante acontece no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, a FIA decidiu reforçar sua resposta convocando formalmente os promotores, a Octane Racing Group, por causa do problema recorrente.

Após investigar o incidente, os comissários consideraram que a organização violou o artigo 12.2.1.h do Código Desportivo Internacional, citando uma "falha em tomar medidas razoáveis, resultando assim em uma situação insegura".

Eles julgaram que, com base em evidências, "as medidas de segurança e/ou os agentes de segurança e/ou os equipamentos que deveriam estar em vigor para o evento não foram aplicados ou não foram suficientes, resultando em um ambiente inseguro para os espectadores e pilotos".

Na audiência com a organização, os promotores admitiram que as precauções de segurança do evento não eram robustas o suficiente para evitar uma invasão precoce da pista, apesar de ter alocado mais recursos para isso, e concordaram que a situação não era aceitável e que seria investigada minuciosamente.

Os comissários decidiram que a organização deve apresentar à FIA, até 30 de setembro, um plano formal que definirá como evitar que a situação ocorra novamente. Eles também pediram que a FIA analisasse o assunto, já que ele está relacionado a uma questão séria de segurança, e alertaram que outro episódio seria punido com uma penalidade financeira significativa.

Invasões precoces de pista não são incomuns, e os promotores do GP da Austrália também foram acionados por problemas semelhantes na edição de 2023 da corrida de Melbourne.

Fãs no final do GP da Austrália Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Além dos espectadores que invadiram a pista enquanto os carros ainda estavam correndo, alguns torcedores também chegaram à Haas de Nico Hulkenberg, que estava parada.

Em resposta, a invasão da pista após a corrida do GP da Austrália foi proibida em 2024, marcando o fim temporário de uma tradição de longa data de Melbourne. Uma situação semelhante também ocorreu no GP do Brasil de 2023, quando os torcedores invadiram a pista no S quando os carros receberam a bandeira.

MAX SEGURA NORRIS E VENCE, Russell ERRA mas bate Hamilton no PÓDIO! SHOW DE HORROR de Ferrari/ Pérez

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!