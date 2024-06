Sergio Pérez recebeu uma penalização de três posições no grid para o GP da Espanha de Fórmula 1 após ter permanecido na pista com sua Red Bull quebrada durante a prova do Canadá.

Depois entrar em um trecho molhado da pista com os pneus slick do lado direito, Pérez colidiu com as barreiras da Curva 6 na volta 53 de uma corrida que começou com pista molhada no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

Pérez danificou seriamente a asa traseira de seu Red Bull ao bater na barreira externa, mas foi solicitado pela equipe a levar seu carro de volta aos boxes. Enquanto voltava lentamente ao pitlane por mais de meia volta, Pérez soltou mais pedaços de seu RB20, o que levou os comissários de pista da FIA a investigar se a equipe havia ou não violado as regras ao deixar um carro em condições inseguras.

Eles consideraram Pérez e a Red Bull culpados de violar o artigo correspondente do regulamento esportivo e aplicaram a Pérez uma penalidade de três posições no grid para a próxima corrida em Barcelona. A equipe também terá que pagar uma multa de 25.000 euros pela infração.

Na reunião, a Red Bull admitiu que havia pedido ao mexicano que ficasse de fora para evitar um safety car.

Seu companheiro de equipe, Max Verstappen, liderava a corrida no momento com uma vantagem de cinco segundos sobre Lando Norris, da McLaren, que ele teria perdido se Pérez tivesse parado o carro no local.

Um mecânico da Red Bull recolhe os restos da asa traseira do carro de Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

No documento da punição, os comissários explicaram sua decisão: "Depois de fazer contato com as barreiras na curva 6, o piloto continuou na pista pelo resto da volta com um carro significativamente danificado e, assim, perdeu várias peças de fibra de carbono no caminho de volta para os boxes".

"A equipe confirmou na audiência que o piloto foi aconselhado a levar o carro de volta aos boxes, pois estava tentando evitar uma situação de safety car".

"Os comissários determinam que, além de uma penalidade financeira para a equipe, é necessária uma penalidade esportiva devido às implicações de segurança do incidente. A punição é imposta de acordo com os precedentes".

A penalização no grid do GP da Espanha selou um fim de semana complicado no Canadá para Pérez, que largou em 16º depois de não passar pela primeira fase da classificação. No momento do acidente na Curva 6, Pérez havia subido para 13º, com um safety car mantendo-o na briga por um lugar no top 10.



