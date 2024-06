O chefe da Red Bull, Christian Horner, mandou um alerta a Sergio Pérez após a equipe "se safar" no GP do Canadá de Fórmula 1, pedindo que o mexicano retome a forma apresentada no começo da temporada 2024.

Em virtude da difícil vitória de Max Verstappen em Montreal e dos abandonos dos dois pilotos da Ferrari, a Red Bull mais do que dobrou sua vantagem no campeonato de construtores sobre a rival, para 49 pontos.

Mas tudo ocorreu sem a ajuda de Pérez, que não conseguiu passar do Q1 no sábado e, em seguida, lutou para subir antes de bater e abandonar na volta 51 de 70. Com isso, o mexicano soma apenas quatro pontos nas últimas três corridas, um total superado por 10 dos 20 pilotos do grid, sendo a mesma quantidade de Daniel Ricciardo, que também está pressionado.

"Foi um fim de semana horrível para Checo e, obviamente, tivemos alguns danos", disse Horner à Sky Sports. "Ele precisará voltar com tudo em Barcelona. Felizmente, a Ferrari teve um final de semana chocante e não conseguiu nenhum ponto, o que nos livrou um pouco, mas precisamos que os dois carros pontuem. Conseguimos nos safar hoje, mas precisamos que o Checo volte ao nível em que estava no início do ano a partir de Barcelona".

Apoiando o mexicano - que recentemente assinou um novo contrato de dois anos para permanecer na Red Bull até o final da temporada de 2026 - para dar a volta por cima, ele acrescentou: "O que vemos com Checo repetidamente é que, quando você acha que ele está na corda bamba, ele se recupera. Ele é um piloto duro e tem um caráter forte, e isso o prejudica mais do que qualquer outra pessoa".

"Ele estará determinado a voltar e mostrar a todos a forma que sabemos que ele é capaz e que mostrou nas primeiras quatro corridas deste ano".

Pierre Gasly, Alpine A524, roda à frente de Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Esteban Ocon, Alpine A524, na largada Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A queda na forma de Pérez fez com que ele caísse para o quinto lugar na classificação de pilotos.

Refletindo sobre a dificuldade de progredir no Circuito Gilles Villeneuve com a pista secando, ele disse: "Não, nós conseguimos resolver isso. Acho que hoje foi apenas uma linha ideal, foi muito difícil passar em alguns momentos. Foi só no final da corrida que a linha seca começou a surgir, e no início era só uma questão de manter a calma".

"Foram dois finais de semana muito difíceis. Acho que vamos nos reagrupar, abaixar a cabeça e aprender com o fim de semana".

"No sábado, tivemos um pequeno problema que nos impediu de nos classificarmos melhor - o que entendemos logo após a classificação, o que é positivo. Obviamente, temos um longo ano pela frente e tenho certeza de que voltaremos à nossa forma".

Mas não houve desculpa para o acidente, como admitiu Pérez: "A culpa foi só minha. Toquei a parte molhada na curva 6 e não foi possível parar o carro. Estava completamente molhado. Eu toquei nos freios e não consegui parar, então foi uma infelicidade".

