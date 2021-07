O diretor técnico da FIA Nikolas Tombazis disse que os carros para a temporada de 2022 da Fórmula 1 não farão corridas melhores da "noite para o dia".

A F1 está introduzindo uma grande reformulação das regras para o próximo ano, e uma versão do modelo de 2022 em tamanho real foi revelado nesta quinta-feira (15).

Mas embora o conceito de efeito de solo tenha sido criado com a ideia de melhorar o espetáculo, o diretor técnico da FIA Nikolas Tombazis é cauteloso sobre esperar muito cedo.

"Esperamos ver corridas mais próximas, mas talvez não desde a primeira corrida, porque talvez alguém acerte as novas regras e o outro não", disse.

"Mas muito em breve esperamos ver um nível mais próximo de competitividade entre os carros, e os carros sendo capazes de seguir uns aos outros mais de perto.”

Com a F1 e a FIA dedicando muitos recursos para garantir que as novas regras entreguem carros melhores, Tombazis também deixou claro que o corpo administrativo reagirá se as equipes seguirem direções de design que não foram originalmente planejadas.

"As [corridas melhores] não vão acontecer da noite para o dia", explicou. “Obviamente, estudaremos quais soluções as equipes produzirão e continuaremos trabalhando para melhorar."

"Mas acreditamos que com o tempo a corrida vai melhorar consideravelmente."

Tombazis também destacou que o objetivo dos novos regulamentos não era necessariamente aumentar as ultrapassagens, mas simplesmente permitir que os carros se aproximassem.

"Não é tanto uma ultrapassagem real, mas o quão perto eles correm", disse. “Então poder seguir uns aos outros, lutar uns contra os outros ao longo da corrida. É isso que temos tentado fazer, principalmente atuando na aerodinâmica."

O diretor técnico da F1, Ross Brawn, espera que a mudança das regras para 2022 marque o início de um novo capítulo emocionante para a categoria.

"Este é o início de uma nova jornada, uma nova filosofia, uma nova cultura, onde a capacidade de corrida desses carros será vital para o futuro da F1", disse.

“E por que fazemos isso? Fazemos isso porque queremos entreter os fãs, queremos envolver os fãs e queremos que novos fãs entrem no esporte."

"Este é um novo capítulo único em nosso esporte. E essas regulamentações evoluíram para fazer da F1 o maior espetáculo de corrida absoluto e para empurrar nosso esporte para a vanguarda da cultura e entretenimento globais", concluiu.

