Max Verstappen acredita que a Mercedes dará um passo à frente em Silverstone e espera lutar para vencer a primeira corrida sprint na história da Fórmula 1.

Verstappen chega à 10ª etapa da temporada como líder do Mundial, algo que em seis dos últimos 10 anos significou o título no final do campeonato. No entanto, o piloto da Red Bull acredita que a Mercedes vai recuperar sua forma neste fim de semana em Silverstone.

O holandês e a escuderia austríaca chegaram à perfeição nos dois finais de semana consecutivos no Red Bull Ring e Verstappen deixou a Áustria com o primeiro Grand Chelem de sua carreira na F1. Além disso, a Mercedes não vence desde o GP da Espanha, algo que já a deixou 44 pontos atrás da Red Bull.

“É difícil dizer. Sabemos que a Mercedes vai trazer melhorias, então temos que esperar para ver. Se derem certo, vão ficar mais perto, com certeza. No momento, não sei”, disse Verstappen quando questionado se alcançará sua quarta vitória consecutiva neste fim de semana.

“Claro, também com o formato que temos neste fim de semana, vai ser um pouco diferente. Com certeza espero que sejamos competitivos, mas é difícil dizer onde vamos terminar. Mas estou ansioso para isto."

Questionado sobre como vai enfrentar o formato especial do GP da Grã-Bretanha, incluindo a corrida de sprint de classificação (17 voltas), Verstappen deixou claro que vai "tentar vencê-la", apesar de estar ciente de que "domingo é mais importante".

"Vou deixar acontecer e ver como funciona. Para a corrida, você tem que tentar vencê-la. Há três pontos extras que você pode somar, embora, é claro, você saiba que domingo é mais importante", disse.

Questionado pelo Motorsport.com por que ele precisa de melhorar depois do domínio que mostrou nas últimas quatro corridas, Verstappen disse: "São sempre os pequenos detalhes, não as grandes coisas, que podem ser melhorados."

"Por exemplo, não fiquei satisfeito com a forma como foi a classificação [na Áustria]. É aí que temos de trabalhar novamente. Mas também quanto à afinação, procuro sempre coisas que possamos melhorar no carro em diferentes áreas. Não posso explicar em um minuto, há muitas coisas que temos que analisar ”, concluiu.

