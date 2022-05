F1: FIA investiga Ferrari após polêmica em teste de pneus

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari foi uma das quatro equipes que participaram de um teste de desenvolvimento de pneus após o GP da Emilia Romagna, da Fórmula 1. A iniciativa da escuderia de Maranello não passou ilesa a críticas. Algumas equipes reclamaram sobre supostas modificações no assoalho, o que é proibido. Segundo o regulamento, não é permitido nenhuma mudança de configuração diferentes das usadas em testes oficiais ou corridas na temporada.

As regras dizem: “os carros nesses testes devem usar apenas componentes de uma especificação que tenham sido usados em pelo menos uma corrida ou durante teste oficiais deste campeonato. Os carros devem cumprir totalmente as disposições do Regulamento Técnico.”

Em imagens divulgadas, é possível notar diferentes especificações no assoalho do carro de Carlos Sainz. Na ocasião, os dois pilotos da Ferrari foram a pista – o piso de Leclerc estaria condizente com a regra.

Pelo menos duas equipes já comunicaram a FIA para verificar sobre a legalidade do que foi feito. Fontes indicaram que o corpo diretivo já está em diálogo com a escuderia italiana.

Ao ser questionada, a Ferrari se recusou a revelar todos os detalhes sobre onde e quando o piso de Sainz havia corrido antes, porém a equipe está convencida de que cumpriu totalmente os regulamentos e está completamente relaxada com a situação.

