Em meio à indefinição do mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) afirmou ao Motorsport.com, através de um porta-voz, que não será "pressionada" pelas equipes da categoria quanto à flexibilização dos critérios da superlicença, indicando que o norte-americano Colton Herta não deve obter o documento necessário para competir na elite do esporte a motor mundial, na qual ele é desejado pela AlphaTauri.

O astro da Andretti na IndyCar é cobiçado pelo 'time B' da Red Bull na F1 e o chefe da equipe principal, Christian Horner, deixou claro que o piloto dos Estados Unidos é o nome preferido para substituir Pierre Gasly caso o francês vá para a Alpine, na vaga deixada por Fernando Alonso.

O espanhol vai assumir o assento do futuramente aposentado Sebastian Vettel, já que o alemão vai pendurar as luvas no fim de 2022, de modo que a escuderia azul deseja Gasly para preencher o cockpit de companheiro do francês Esteban Ocon, contratado até o fim de 2024.

Entretanto, a Red Bull informou que só deve negociar Gasly caso Herta obtenha a superlicença e possa substituir o francês. Portanto, o mercado vive um impasse: como apurou o Motorsport.com, o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, deve vetar a superlicença de Colton.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Como isso impacta Drugovich?

Com isso, a Alpine pode ter de pensar em um 'plano B' para o caso de não contratar Gasly. Neste sentido, uma das opções é o brasileiro Felipe Drugovich, recém-coroado campeão da F2 com o time MP Motorsport e perto de ser reserva da Aston -- na tarde de domingo, veio a confirmação.

De todo modo, segundo informou o portal alemão Auto Motor und Sport, o staff do paranaense já fez contatos com a equipe francesa, de modo que as negociações podem avançar caso Gasly não saia da AlphaTauri -- o francês, aliás, até já foi confirmado pelo time italiano para 2023.

Pierre Gasly, AlphaTauri

Entretanto, outros pilotos bateram na porta da Alpine, como destacado pelo chefe da escuderia, Otmar Szafnauer. Questionado sobre interesse na vaga deixada por Alonso e negada pelo australiano Oscar Piastri, que vai para a McLaren no lugar do compatriota Daniel Ricciardo, o dirigente romeno-americano afirmou que foi contatado por diversos competidores interessados no assento.

Uma das opções é o próprio Ricciardo, que guiou pela então Renault em 2019 e 2020 antes de ir para a McLaren. Além disso, o alemão Mick Schumacher, ameaçado na Haas, também foi um nome ventilado.

Nas outras equipes, o mercado parece mais encaminhado, com o holandês Nyck de Vries como favorito para assumir o posto do canadense Nicholas Latifi na Williams e o alemão Nico Hulkenberg sendo considerado favorito para a vaga ao lado do dinamarquês Kevin Magnussen na Haas. Veja:

Equipe Unidade de potência Pilotos Ferrari Red Bull Renault Mercedes Ferrari Ferrari Mercedes Mercedes Mercedes Red Bull Powertrains Mercedes

