F1: FIA traça novo plano para diretor de corrida em 2025

A Fórmula 1 não terá apenas um, mas "vários" diretores de corrida na temporada de 2025. Isso foi sugerido por Mohammed bin Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo durante a reunião de cúpula da FIA em Jarama, na Espanha, conforme relatado pelo De Telegraaf.

Bin Sulayem falou de "sangue novo" para o cargo de diretor de corrida, mas não mencionou nenhum nome. Portanto, ainda não está claro se Rui Marques continuará em sua função durante este ano.

Marques foi nomeado diretor de corrida em um curto espaço de tempo no final de 2024, depois que a FIA e a Fórmula 1 se separaram de seu antecessor, Niels Wittich. Wittich, por sua vez, havia sucedido Michael Masi em 2022, juntamente com Edoardo Freitas, que havia sido demitido após o polêmico final de Abu Dhabi em 2021.

Portanto, dois diretores de corrida se revezando para gerenciar a ação na pista não seria novidade na categoria. No entanto, esse sistema não durou nem mesmo uma temporada completa: A partir do final de 2022, Freitas não estava mais em ação após um incidente no GP do Japão em Suzuka e, portanto, a responsabilidade passou inteiramente para Wittich.

A FIA busca mais profissionalismo

Antes da temporada de 2025, a entidade máxima do automobilismo mundial também está se esforçando para garantir maior profissionalismo entre seus homens. Recentemente, foram revelados planos para um novo departamento da FIA que se concentrará mais no treinamento de oficiais, como diretores de corrida e comissários. Dessa forma, a entidade máxima do automobilismo mundial quer criar uma base de pessoal mais ampla.

Isso poderia significar uma mudança de funcionários voluntários para funcionários 100% dedicados: no futuro, os comissários poderiam trabalhar em tempo integral ou pelo menos em tempo parcial para a Fórmula 1 - e não mais apenas esporadicamente e "de plantão".

Com essas medidas, o órgão também está reagindo às críticas constantes do paddock da Fórmula 1 de que as decisões dos diretores de prova e dos comissários são muito inconsistentes.

