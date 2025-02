Conheça o 'novo Verstappen', aposta da Red Bull para futuro na F1

Enquanto o cenário do automobilismo na Europa ainda está hibernando, o piloto da academia da Red Bull, Arvid Lindblad, deu um importante passo em sua trajetória rumo a uma carreira na Fórmula 1.

Com a equipe de Milton Keynes deixando de lado os veteranos Daniel Ricciardo e Sergio Pérez em 2025, o programa de juniores do esquadrão entregou recentemente seu último lote de graduados na F1.

Liam Lawson fez o suficiente em duas curtas passagens pela Racing Bulls para ganhar um lugar regular na equipe principal da Red Bull, enquanto o vice-campeão da F2 de 2024, Isack Hadjar, preenche o lugar na RB ao lado do preterido Yuki Tsunoda.

A Red Bull sempre se sentiu mais confortável com uma forte formação de reserva, que não apenas está pronta para entrar em ação em curto prazo, mas também é promissora o suficiente para pressionar os quatro pilotos em tempo integral da organização a se apresentarem, com Lawson desalojando Ricciardo na RB como um excelente exemplo.

Em teoria, o próximo jovem na fila teria sido Ayumu Iwasa, que participou de duas sessões de TL1 e dos testes de Abu Dhabi no ano passado. Mas, considerando os vínculos do japonês com a Honda e a saída da fabricante para a Aston Martin no próximo ano, o time de Milton Keynes poderia contar com outra alternativa pronta para reforçar suas fileiras.

Ayumu Iwasa, Visa Cash App RB F1 Team, com Laurent Mekies, chefe de equipe, RB F1 Team Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

E com a Mercedes 'lançando' Andrea Kimi Antonelli, Lindblad agora está pronto para receber o mesmo tratamento enquanto a Red Bull se prepara para um futuro sem Honda, o que também pode significar que Tsunoda seguirá em frente depois de cinco anos na equipe irmã sem ganhar a promoção para o time principal.

O jovem de 17 anos nascido na Grã-Bretanha, que também tem a nacionalidade sueca por meio de seu pai e cuja mãe é descendente de indianos, tem chamado a atenção na Nova Zelândia ao dominar o campeonato de Fórmula Regional da Oceania, que costumava ser conhecido como Toyota Racing Series.

É apropriado dizer que o campeonato neozelandês também foi onde Helmut Marko descobriu Lawson, bem no momento em que o sonho do neozelandês com a F1 estava prestes a desmoronar. Antes de passar da F3 para a F2, Lindblad foi o próximo em uma longa fila de juniores da Red Bull a correr no exterior nas últimas semanas.

Seu principal objetivo era terminar pelo menos entre os três primeiros e garantir pontos suficientes para a cobiçada superlicença da FIA, que é um passo crucial para um futuro na F1 com a organização e permitiria que ele estreasse na categoria depois de completar 18 anos em agosto.

Um fator que turva as águas é a dificuldade de medir o nível da competição, que tende a variar ano a ano, já que os candidatos locais enfrentam talentos estrangeiros geralmente bem financiados. Mitch Evans, Nick Cassidy e Lawson, que usaram a série como trampolim para uma carreira internacional, figuram na lista de honra, enquanto outros campeões da série incluem Lando Norris, Lance Stroll e o ex-reserva da Ferrari e estreante na IndyCar em 2025, Robert Shwartzman.

Lindblad, finalista do prêmio Silverstone Autosport BRDC Young Driver Award de 2024, conquistou o título com duas corridas de antecedência, à frente do neozelandês Zack Scoular e do americano Nikita Johnson, vice-campeão do USF Pro 2000, um jovem de 16 anos que também venceu corridas na GB3 britânica no ano passado.

E ele também competiu contra o muito mais experiente campeão australiano da Supercars, Will Brown, que encerrou as três participações do fim de semana vencendo o GP de domingo no Highlands Motorsport Park, à frente de Scoular e Lindblad.

O chefe da categoria da Toyota, Nicolas Caillol, chamou Lindblad de um dos melhores desempenhos que ele já viu. "Ele é um talento excepcional, um dos melhores que vimos na Nova Zelândia ao longo das temporadas e, é claro, tivemos alguns dos melhores do mundo correndo neste campeonato nas últimas 20 temporadas", disse Caillol.

"Esta também é uma equipe forte, com vários pilotos que têm potencial para chegar à F1, à Fórmula Indy e a outras categorias importantes. É provavelmente o nosso melhor grid desde 2020 e isso realmente enfatiza o bom desempenho de Arvid. Certamente estamos observando uma futura estrela".

Além da declaração de relações públicas, certamente parece que a Red Bull pensa da mesma forma. A partir de 2025, as equipes de F1 deverão colocar os novatos em quatro sessões de TL1, em vez de duas.

Embora o estreante da RB, Hadjar, tenha se encarregado de duas dessas aparições por padrão, Lindblad agora parece estar pronto para ser um dos beneficiários da mudança de regra e cumprir o tempo de assento tanto para a RB quanto para a equipe principal, além de qualquer teste privado que possa vir a ser realizado.

Tendo agora obtido a última peça que faltava no quebra-cabeça - uma superlicença, independentemente de seus resultados na F2 em 2025 -, ele pode ser colocado na órbita da equipe de F1 sem reservas se continuar a se desenvolver da maneira esperada por Marko e companhia.

Tendo feito sua estreia na F1 em uma corrida de exibição da Red Bull nas ruas de Houston em setembro passado, em um venerável RB8 de 2012, a próxima esperança da Red Bull em monopostos está agora em vias de ser acelerada para uma possível estreia em 2026.

