A fabricante japonesa Honda está "preparada para alguns conflitos" com o icônico designer Adrian Newey sobre a melhor forma de abordar os regulamentos de 2026 da Fórmula 1, já que eles unem forças na Aston Martin. A chegada de Newey à equipe de Silverstone para o próximo ano foi revelada em setembro, após meses de especulação sobre sua posição na F1.

O britânico havia anunciado sua saída da Red Bull no início da temporada, depois de quase duas décadas na equipe de Milton Keynes, um dos vários membros importantes da equipe a procurar emprego em outro lugar nos últimos anos.

A Honda estava em parceria com a equipe taurina desde 2019, embora tenha deixado a F1 em uma capacidade oficial no final da temporada de 2021 e, em vez disso, tenha se tornado uma parceira técnica da construtora austríaca.

O casamento enfrentou o maior problema que as equipes além da Ferrari, Mercedes e Alpine têm, pois os requisitos dos projetistas de chassi e da equipe de projeto da unidade de potência muitas vezes podem entrar em conflito, o que significa que é necessário fazer concessões em vez de ter um processo de construção harmonioso.

Mas, apesar disso, a Red Bull e a Honda venceram cada campeonato de pilotos desde 2021 e conquistaram o título de construtores nas duas últimas temporadas.

A Aston Martin enfrentará a mesma tarefa ao formar uma equipe com a Honda para a nova era de regulamentos técnicos da F1 em 2026, mas, em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, espera que a chegada de Newey possa desencadear uma réplica das conquistas da marca japonesa nesta década com a Red Bull.

Lawrence Stroll, Toshihiro Sanbe, presidente e CEO da Honda Motor, Koji Watanabe, presidente da Honda Racing Corporation, Martin Whitmarsh Foto de: Motorsport.com Japan

"Estamos satisfeitos em ver a Aston Martin dando passos firmes para fortalecer sua competitividade como equipe", disse Watanabe. "Estamos muito animados com o fato de eles terem solidificado sua estrutura de gerenciamento, incluindo o envolvimento de Newey'.

"Já trabalhei com Newey antes, e ele tem uma paixão incrível pela construção de carros velozes".

"Enquanto nós construímos o PU [Power unit, unidade de potência em inglês] e eles constroem o chassi do carro, há momentos em que nossas visões nem sempre se alinham".

"Nesses casos, há conflitos entre o que a equipe de chassi quer e o que a equipe de PU quer, mas, juntos, conseguimos criar o melhor carro do mundo".

"Com Newey agora na Aston Martin, espero que surjam desafios semelhantes, mas espero que isso faça com que a equipe Aston Martin Honda se torne a melhor do mundo. Estamos preparados para alguns conflitos. É claro que não é só com Newey", conclui.

